Aiav aggiorna il suo marchio di qualità delle agenzie di viaggi

Aiav ha aggiornato il disciplinare del marchio di qualità delle agenzie di viaggi e ha introdotto un programma di formazione permanente basato su un sistema di crediti, come requisito essenziale per il rinnovo annuale del certificato.

Il marchio di qualità delle agenzie di viaggi è stato sviluppato da Aiav a tutela dei consumatori nel 2015 e dallo stesso anno è accreditato ufficialmente presso il ministero dello Sviluppo Economico, oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy: identifica le agenzie che si distinguono per la qualità del servizio offerto ai clienti in termini di accoglienza, preparazione, professionalità e trasparenza.

L’aggiornamento del disciplinare si è reso necessario alla luce dei profondi cambiamenti che hanno interessato il mondo del turismo negli ultimi anni ed è il frutto di un lavoro di 18 mesi che ha posto al centro del progetto la formazione professionale, intesa come requisito essenziale tanto per l’accreditamento iniziale, quanto per il rinnovo annuale. Su indicazione del ministero, infatti, nel nuovo disciplinare il mantenimento del marchio è subordinato all’ottenimento di 60 crediti formativi annuali, attraverso la frequenza e il superamento di specifici corsi di formazione incentrati sulle quattro macroaree di riferimento per l’attività degli agenti: tecnica turistica, competenza giuridica, competenza gestionale e amministrativa e tecniche di vendita.

A supporto del progetto Aiav ha realizzato una nuova piattaforma elearning open source ad accesso gratuito, che si chiama Campus-Aiav e sarà online nei prossimi giorni.

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: «Il nostro marchio di qualità è operativo da sette anni ed è l’unico accreditato presso il dicastero competente. Alla luce delle profonde trasformazioni che hanno contraddistinto il settore e della sempre più agguerrita concorrenza multicanale, il valore della qualità è ancora più importante rispetto al passato. Per questo, di concerto con il ministero, i nostri associati e una serie di stakeholder del settore, abbiamo deciso di rafforzare il disciplinare, puntando in particolare sulla formazione».

Tutte le novità sono pubblicate sul portale del marchio, online all’indirizzo https://www.quiaiav.eu/.