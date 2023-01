Air Astana consolida il network con Tel Aviv e Medina

Un nuovo anno all’insegna del consolidamento per Air Astana che potenzia la propria flotta e a breve avvierà due nuovi collegamenti internazionali su Medina e Tel Aviv.

Nel dettaglio la flotta di Air Astana è stata ampliata grazie a tre aeromobili Airbus A321Lr. Il decimo A321Lr è stato consegnato a dicembre direttamente dal costruttore di Amburgo. Anche FlyArystan ha incrementato la sua flotta con tre aeromobili Airbus A320 e attende un altro A320neo entro la fine dell’anno. La flotta del Gruppo è ora composta da 42 aeromobili con un’età media di cinque anni.

Attualmente il network di Air Astana si compone di 27 rotte internazionali e 15 nazionali mentre FlyArystan offre 34 rotte (otto internazionali e 26 nazionali). Nel 2022 la compagnia ha lanciato nuovi voli regolari per Heraklion e Bodrum e ha ripreso i voli da Almaty per Bangkok e Pechino. Mentre FlyArystan ha lanciato i voli da Aktau verso Baku e Istanbul e ha riattivato le tratte Shymkent-Kutaisi, Aktau-Dubai e Shymkent-Dubai. Ora, per il 2023, Air Astana prevede di attivare i voli per Medina e Tel Aviv.

«Nonostante le tante sfide globali e locali – commenta Peter Foster, presidente e ceo di Air Astana Group – siamo stati in grado di rafforzare la nostra posizione sia nei mercati regionali sia in quelli internazionali, creando una base per ottenere nuovi risultati. Riteniamo che la consegna di aeromobili di livello avanzato porti Air Astana verso un brillante futuro».