Air Austral, via libera dell’Ue alla ristrutturazione

La Commissione europea ha autorizzato il piano del governo francese che prevede un aiuto di Stato per la ristrutturazione della compagnia aerea Air Austral. L’Ue ha autorizzato, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, ristori per 119,3 milioni di euro per consentire il ripristino della redditività, oltre a 17,5 milioni di euro di aiuti per risarcire la società per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus tra il 17 marzo e il 30 giugno 2020.

Fondata nell’ottobre 1990 e basata a Réunion, dipartimento francese nell’Oceano Indiano, Air Austral è una compagnia aerea francese che garantisce la continuità territoriale tra Réunion e le altre isole vicine (Mayotte in particolare) e la Francia continentale. Con una flotta di otto aeromobili, il vettore opera anche servizi verso destinazioni nei paesi del sud-ovest dell’Oceano Indiano e in Asia.

Secondo la Commissione Ue, il piano consente di garantire la redditività a lungo termine della compagnia aerea e quindi di evitarne la liquidazione, che avrebbe ricadute importanti su Réunion in quanto regione ultraperiferica e assistita. Inoltre, il finanziamento pubblico del piano di ristrutturazione è conforme al principio di proporzionalità, in quanto il beneficiario contribuirà al suo finanziamento attraverso fonti di finanziamento proprie o private.

In piena pandemia (luglio 2020) Air Austral aveva deciso di uscire dal capitale azionario di Air Madagascar, la compagnia con la quale nel 2017 aveva firmato un protocollo di intesa che prevedeva, tra le altre cose, proprio una partecipazione congiunta.