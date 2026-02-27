Emirati, Air Arabia volerà low cost sulla Roma-Sharjah

Importante novità operativa per Air Arabia, il principale operatore low cost del Medio Oriente e del Nord Africa, che dal 1° luglio lancerà un servizio giornaliero nostop che collegherà l’Aeroporto Internazionale di Sharjah con l’Aeroporto di Roma Fiumicino. La nuova rotta andrà a consolidare ulteriormente la crescente rete europea della compagnia e a potenziare i collegamenti diretti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia.

L’aggiunta di Roma segna infatti un altro traguardo nella costante espansione europea di Air Arabia e rafforza la sua presenza in Italia: il collegamento verrà operato con l’Airbus A320neo, uno degli ultimi velivoli entrati a far parte della flotta della compagnia, che presenta una maggiore efficienza nei consumi, emissioni ridotte e un comfort di bordo superiore rispetto ad altri modelli.

Per Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia: «Con il lancio dei voli giornalieri per Roma consolidiamo il nostro raggio d’azione nel mercato europeo . Espandere la nostra presenza in Italia riflette il costante impegno nell’offrire collegamenti diretti e convenienti verso le principali destinazioni internazionali, garantendo al contempo opzioni di viaggio affidabili e vantaggiose per i nostri clienti».

Soddisfazione espressa da Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, che ha sottolineato come «il volo per Sharjah contribuirà ad arricchire e diversificare ulteriormente l’offerta verso la Penisola Arabica, confermando la centralità strategica del mercato romano e rafforzando il posizionamento internazionale di Fiumicino, aeroporto 5 stelle Skytrax e Best Airport in Europe per gli ultimi nove anni consecutivi per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri».

Attualmente Air Arabia dispone di una flotta moderna composta interamente da Airbus A320 e A321.