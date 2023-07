Air China, partnership con Global Blue per gli high spender cinesi in Italia

Alleanza strategica tra Air China, compagnia di bandiera della repubblica popolare cinese, e Global Blue, player di spicco nel settore del tax free shopping, con l’obiettivo di offrire ulteriori servizi esclusivi ai titolari delle carte Phoenix Miles e ai viaggiatori Business class di Air China.

A partire da oggi e per i prossimi dodici mesi, infatti, i membri delle carte fedeltà che realizzeranno acquisti tax free superiori a una determinata soglia godranno di un ingresso dedicato nelle Global Blue Lounge di Milano, Firenze e Roma.

Non solo, i membri Platinum e Gold, nonché i possessori di un biglietto Business Class, avranno accesso diretto alla Vip lane di Global Blue negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, dove espletare più velocemente le procedure di rimborso sugli acquisti tax free.

L’accordo segue la ripresa dei collegamenti diretti giornalieri tra Milano e Roma con le principali destinazioni della Cina e dell’Estremo Oriente, all’interno di un trend che registra un aumento delle frequenze e delle destinazioni rispetto al 2019: più 4 voli settimanali (28 in totale) che coinvolgono Pechino, Hangzhou, Shanghai e Wenzhou. A crescere, inoltre, è anche il traffico passeggeri di Air China verso destinazioni come Australia, Corea, Giappone e Singapore.

«In Italia, nel 2019, la nazionalità cinese – spiega Stefano Rizzi, managing director di Global Blue Italia – era quella che ricorreva maggiormente allo shopping tax free: un bacino storicamente fondamentale che vogliamo recuperare al più presto. Anche per questo siamo tornati a stringere una partnership con Air China: un modo per comunicare più rapidamente con uno shopper che deve ricordarsi di sfruttare il tax free come leva per i propri acquisti. Quello cinese è un turista che vogliamo accogliere fin dalla partenza e coccolare con servizi ad hoc, per fargli vivere la migliore shopping experience possibile.»

Dal canto suo Yang Yongqiang, general manager Italia di Air China osserva: «La partnership con Global Blue è tra i primi accordi che abbiamo voluto rinnovare dopo tre lunghi anni di inattività. Questo perché è importante valorizzare il momento dello shopping, dando spazio alle eccellenze italiane e al Made in Italy, molto apprezzate dai nostri passeggeri, nonché facilitare le operazioni di refund prima dell’imbarco voli. Non da ultimo, l’ospitalità nelle prestigiose Lounge di Global Blue è un valore aggiunto alla shopping experience finale dei clienti. La carta Phoenix Miles oggetto della convenzione, associata al gruppo Star Alliance, è la più diffusa in Asia con oltre 50 milioni di iscritti: i nostri accordi di co-marketing sono una vetrina sul mercato cinese per i migliori atelier europei».