Air Dolomiti, cresce la flotta: ora ha 28 aeromobili
Più due per Air Dolomiti. La compagnia del Gruppo Lufthansa accoglie in flotta due Embraer 195 che portano a 28 il numero totale di aeromobili. Il primo è stato consegnato a dicembre ed è già operativo, mentre il secondo, arrivato ieri (16 marzo), entrerà in servizio nelle prossime settimane.
Si tratta di passaggio cruciale che segna l’avvio di una nuova fase nel percorso di sviluppo del vettore: l’ingresso degli E195 rientra, infatti, in un programma di rinnovamento e crescita della flotta che si estenderà fino al 2028 e che prevede l’arrivo progressivo di 13 aeromobili di questo modello, destinati a sostituire gradualmente nove degli E190 da 108 posti attualmente in servizio.
Al termine di tale percorso, la rinnovata flotta di Air Dolomiti passerà dalle attuali 28 unità a un totale di 30 aeromobili, con un conseguente incremento della capacità complessiva e dell’efficienza operativa.
Air Dolomiti punta così a rafforzare il proprio nel network del Gruppo tedesco.
La compagnia celebra quest’anno il 35° anniversario dall’inizio delle proprie attività. Era il 21 gennaio 1991 quando Air Dolomiti decollo per la prima volta con quattro voli giornalieri sulla tratta Trieste-Genova, operati con aeromobili De Havilland Dash 8 serie 300 da 50 posti.