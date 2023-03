Air Dolomiti, il 3 maggio sarà sciopero nazionale

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato lo sciopero nazionale di 4 ore per mercoledì 3 maggio di tutto il personale navigante di cabina di Air Dolomiti. In seguito all’esito negativo della prima e seconda fase della procedura di raffreddamento, infatti, le sigle dei lavoratori hanno indetto la mobilitazione, così come anticipato da L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Le richieste dei lavoratori

Mentre venerdì 17 marzo si teneva il primo sciopero in Italia dei piloti di Air Dolomiti, a Roma i sindacati incontravano l’azienda presso il ministero del Lavoro per cercare di trovare un accordo sulle richieste del personale navigante.

Al centro del tavolo negoziale c’erano i nodi legati ai “turni massacranti e la mancanza di garanzie su ferie, turnazioni, giorni di riposo e altri diritti dei lavoratori”. Da aprile, inoltre, Air Dolomiti dovrebbe aprire due nuove basi in Italia – Firenze e Venezia – che si aggiungono all’hub di Verona.

Due nuove basi in Italia

L’apertura delle basi è una mossa decisiva – che implica il posizionamento di aeromobili e personale presso i due scali e una crescita importante dei voli per l’estate – che potenzia il ruolo del vettore come “bretella” tra gli hub tedeschi del Gruppo Lufthansa e l’Italia.

La compagnia aerea, infatti, starebbe operando numerose assunzioni sia di piloti sia di assistenti di volo e terra.

Il tavolo di venerdì scorso, infine, si è concluso con un nulla di fatto e con i sindacati che aspettavano la bozza di un accordo da parte di Air Dolomiti. Bozza che la compagnia aerea italiana di proprietà di Lufthansa Group non avrebbe mai recapitato ai lavoratori.

Il destino intrecciato con Ita

Interpellata dal nostro giornale, l’azienda aveva ribadito di credere “nel dialogo come forma di conciliazione” e stava “valutando le richieste del personale di condotta cercando di trovare una mediazione con ciò che può offrire al momento la compagnia”.

I rappresentanti dei lavoratori sperano che il prossimo mese di aprile possa essere decisivo per un ravvedimento da parte di Air Dolomiti. Soprattutto perchè nelle prossime settimane si gioca una partita più grande – la stipula dell’accordo tra Lufthansa e il ministero dell’Economia per la cessione del 40% delle quote di Ita Airways – che si interseca con il presente e il futuro operativo di Air Dolomiti.