Neil Palomba torna dopo 11 anni in Msc Crociere

Dopo 11 anni, Neil Palomba torna in Msc. Sarà il nuovo executive vice president of operations per Msc Cruises Usa e si occuperà di gestire le attività della compagnia per il mercato nordamericano e dell’isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Palomba aveva lavorato in Msc Crociere per 17 anni, dal 1996 al 2013, ricoprendo diverse posizioni tra cui anche quella di chief operating officer a Fort Lauderdale dal 2006 al 2010. Si era poi trasferito al quartier generale di Ginevra, che aveva lasciato per passare nel 2014 a Costa Crociere, a Genova, dove dal 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore generale. In seguito, dal 2020 al 2023, è stato vicepresidente esecutivo e direttore operativo di Carnival Cruise Line, operando dalla sede di Miami.

Alla fine dello scorso anno, ha annunciato l’avvio di una nuova attività creando la Palomba Consulting Llc, società di consulenza per il settore crociere e ospitalità.

Un percorso che adesso interrompe per rientrare in Msc. Lo stesso Palomba, sulla sua pagina Linkedin annuncia: “Ora è il momento per un nuovo capitolo. Sono entusiasta di annunciare che tornerò a far parte di Msc Crociere come vice presidente esecutivo operations negli Stati Uniti. Msc Crociere occupa un posto speciale nel mio cuore in quanto compagnia nella quale ho iniziato la mia carriera e dove ho trascorso 17 anni. Sono entusiasta di riunirmi con colleghi e amici mentre ci imbarchiamo in un piano ambizioso per la crescita futura”.

Nel team team operativo statunitense di Msc Crociere entra anche Josef Jungwirth, nel ruolo di vice president food & beverage operations Msc Cruises Usa, riportando a Palomba. Porta con sé oltre 25 anni di esperienza nelle operazioni nel settore alimentare e delle bevande. In precedenza, Jungwirth ha trascorso 11 anni come corporate executive chef presso il Sandali Resort International e 14 anni presso Royal Caribbean International, dove ha supervisionato lo sviluppo degli obiettivi aziendali annuali dell’azienda per le operazioni culinarie.