Air Europa e uepfly, codeshare per volare tra le Baleari

Air Europa ha siglato un accordo di codeshare con uepfly, la compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le isole Baleari. Dal 26 marzo la compagnia spagnola cesserà le operazioni con i suoi aeromobili, mantenendo però il proprio codice sui voli operati da uepfly tra Maiorca, Minorca e Ibiza. Air Europa continuerà così a garantire la mobilità tra le isole per i suoi clienti, conservando gli standard di sostenibilità.

Le Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche per Air Europa. Per questo motivo la compagnia spagnola ha aumentato del 16% la sua offerta tra le isole e la penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, finora attiva solo in estate, sarà mantenuta per tutto l’anno con tre frequenze settimanali.

Finora Air Europa ha coperto le rotte tra le Baleari con un Atr-72, un modello di aeromobile che non farà più parte della flotta: una volta completato il processo di unificazione coi modelli più moderni, efficienti e sostenibili del produttore Boeing, ci sarà il 737- 800 per il corto e medio raggio e il 787 Dreamliner per i voli transoceanici. Dalla prossima estate, la compagnia spagnola disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner.

«Per noi era una priorità importante, mantenere la migliore operatività tra le Isole Baleari, e l’accordo con uepfly.com garantisce una connettività eccellente», commenta Imanol Pérez, direttore commerciale di Air Europa.