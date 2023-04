Air France-Klm rimborsa tutti gli aiuti di Stato: ora può comprare Tap

Il Gruppo Air France-Klm ha annunciato il rimborso totale dei sostegni ricevuti dallo Stato francese durante il periodo pandemico. Ora la compagine franco-olandese è libera dalle “restrizioni” vigenti in tema di aiuti di Stato Covid, regolate dall’Unione europea, che prevedevano tra le altre cose l’impossibilità di condurre operazioni di acquisto (o diverse attività finanziarie) di altre compagnie aeree nel quadro continentale.

A caccia di Tap

D’ora in poi, quindi Af-Klm potrà provare a comprare Tap Air Portugal, la compagnia aerea portoghese tornata nelle mani dello Stato durante la pandemia e messa ufficialmente in vendita negli ultimi mesi.

Il Gruppo franco-olandese ha manifestato in varie occasioni il suo interesse ad ampliare il suo perimetro in Europa seguendo quel consolidamento de settore aereo in atto che sta vedendo il Gruppo Lufthansa (che include Swiss, Austrian, Brussels e Eurowings) in procinto di acquisire Ita Airways, e la holding anglo-ispanica Iag (British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus) comprare Air Europa.

Per Af-Klm, quindi, l’ingresso di Tap sarebbe strategico per le rotte verso il Brasile e per mantenere una posizione di forza anche sulle basi di San Paolo e Rio de Janeiro come hub per le connessioni verso le altre destinazioni latinoamericane.

Le operazioni finanziarie

Il rimborso totale era stato preannunicato durante la presentazione del bilancio 2022 del Gruppo, lo scorso 17 febbraio 2023, come obiettivo da raggiungere entro fine aprile. L’operazione consente ad Air France-Klm di uscire completamente dal sistema di ricapitalizzazione Covid-19, tramite aiuti di Stato, senza alcun cambiamento della proprietà del capitale.

Il Gruppo ha ora rifinanziato questi rimborsi e compensazioni per un totale di 407 milioni di euro attraverso l’emissione di nuove obbligazioni perpetue ibride dello Stato francese, in conformità con la decisione della Commissione europea del 16 febbraio scorso.

Queste nuove obbligazioni ibride perpetue non contengono alcune restrizioni – mantengono condizioni finanziarie simili a quelle precedenti – e saranno assimilate alle obbligazioni ibride perpetue da 320 milioni di euro emesse il 17 marzo 2023.

Benjamin Smith, ceo del Gruppo, ha dichiarato: «Oggi si segna un importante traguardo per Air France-Klm. Sono contento che ora abbiamo rimborsato tutti gli aiuti di Stato che ci liberano dalle condizioni allegate e desidero ringraziare nuovamente gli Stati francese e olandese per il loro prezioso sostegno durante la crisi Covid-19 che è stata senza precedenti. Desidero anche esprimere la mia gratitudine ai nostri collaboratori in tutto il mondo per il loro impegno costante in questi tempi difficili. Sono fiducioso che saremo in grado di continuare la svolta positiva che abbiamo iniziato grazie alla nostra continua e rapida trasformazione, e che emergeremo più forti da questo periodo di sfide, come azienda leader con una forte attenzione alla sostenibilità».