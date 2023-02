Air France si espande in Canada e lancia la Parigi-Ottawa

Fino a 50 voli settimanali verso cinque destinazioni con un nuovo volo per Ottawa. Air France lancia il suo operativo estivo per il Canada aumentando frequenze e rotte: la Parigi Charles de Gaulle-Ottawa prevede 5 voli settimanali con Airbus A330-200 a partire dal 27 giugno; mentre la Parigi CdG-Quebec City, inaugurata nell’estate 2022, decolla con 3 voli settimanali con Boeing 787-9 a partire dal 2 maggio.

Inoltre, la compagnia francese annuncia che il servizio di autobus Air France, attualmente disponibile gratuitamente per i clienti tra l’aeroporto di Montreal-Trudeau e Ottawa, continuerà a offrire due navette giornaliere. “Gli orari degli autobus sono programmati specificamente per facilitare le coincidenze con i voli Air France da e per Parigi. Due servizi giornalieri di autobus collegano anche Montreal-Trudeau e Quebec City. Presente in Canada dal 1950, Air France sarà la prima compagnia aerea europea quest’estate in termini di capacità tra Europa e Canada”, sottolinea la nota.

Verranno inoltre incrementati i voli verso le destinazioni servite tutto l’anno da Air France, aumentando la capacità di volo complessiva verso il Canada di oltre il 25% rispetto al 2019. Di conseguenza, Air France collegherà i viaggiatori tra l’hub di Parigi-Charles de Gaulle e Montreal – con un massimo di tre voli giornalieri, Toronto con due voli giornalieri, Vancouver con un volo giornaliero.

Anche Klm, infine, che fa parte del Gruppo franco-olandese con Air France collegherà quest’estate l’aeroporto di Amsterdam Schiphol con Toronto (fino a 13 voli settimanali), Calgary (7 voli settimanali), Vancouver con un massimo di 7 voli settimanali, Montreal con un massimo di 5 voli settimanali, Edmonton (fino a 4 voli settimanali).