Air Transat arriva anche in Perù con i voli in connessione dal Canada

Air Transat, la compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, lancia una novità per il nostro mercato: il volo da Roma in connessione con Lima, la capitale del Perù. Anche questo collegamento del vettore, operato via Toronto, può essere prenotato in Gds in tutte le agenzie di viaggi ed emesso in Bsp Italia (Ts 649) oppure tramite Rephouse.

Dal 16 aprile al 25 ottobre 2024, inoltre, Air Transat opera un totale di 19 voli diretti Italia-Canada da tre aeroporti italiani Roma, Venezia e Lamezia a bordo di Airbus A330-200 o Airbus 330-300, configurati in 2 classi di servizio: Economy Class e Club Class.

Per quanto riguarda i voli diretti dall’Italia, quest’anno la compagnia aerea opera quotidianamente il Roma-Toronto e Roma-Montréal da metà giugno; due volte a settimana vola su Venezia-Toronto e Venezia-Montréal; una volta a settimana opera il Lamezia-Toronto, l’unico collegamento diretto dalla Calabria al Canada.

Air Transat (o Porter Airlines in codeshare) opera, inoltre, voli in connessione dall’Italia all’interno del Canada e in altre destinazioni da Roma e Venezia per Québec City, Halifax, Vancouver, Calgary, Edmonton via Toronto o Montréal.

La compagnia opera anche voli da Montréal o Toronto non in connessione dall’Italia, ma sempre acquistabili separatamente in Gds su piastrina Air Transat (Ts-649), per gli Stati Uniti (Miami, Fort Lauderdale, Orlando) e per il centro e Sudamerica (Repubblica Dominicana, Jamaica, Messico, Cuba, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guadalope, Martinique, Panama, Puerto Rico, St.Marteen).