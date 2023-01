Airlink torna a volare tra Sudafrica e Madagascar

Dopo uno stop di tre anni Airlink riprenderà i collegamenti di linea tra il Sudafrica e il Madagascar dal 30 gennaio. La principale compagnia aerea dell’Africa meridionale riattiva dunque i voli tra Johannesburg e Antananarivo dopo la revoca delle restrizioni di viaggio per il Covid attivate in Madagascar e il conseguente divieto di operare servizi aerei da e per il Sudafrica.

Il servizio ripartirà con un volo settimanale ogni lunedì, per poi salire a tre dal 14 febbraio martedì, giovedì e domenica. L’obiettivo comunque è di ripristinare i collegamenti quotidiani con l’aumento della domanda. Per ora, quindi, la partenza da Johannesburg è fissata alle 10, con arrivo ad Antananarivo alle 14,10. Nel pomeriggio decollo da Antananarivo alle 15 e atterraggio a Johannesburg alle 17.40.

Il Sudafrica è uno snodo strategico per la catena di approvvigionamento del settore turistico business e leisure del Madagascar. L’aeroporto di Johannesburg sorge in una posizione ideale sia per le aziende con base in Madagascar, sia per chi desidera visitare le località all’interno del Sudafrica. Inoltre, grazie alle compagnie aeree partner di Airlink è possibile raggiungere numerose destinazioni nelle Americhe, Regno Unito ed Europa.

In questa fase Antananarivo, in quanto capitale e principale centro commerciale ed economico del Madagascar, è la priorità di Airlink. A breve prevista la riattivazione dei collegamenti con Nosy-Be, rinomata località balneare dell’Oceano Indiano.

«Accogliamo con gioia la revoca del divieto da parte del governo del Madagascar – nota Rodger Foster, Airlink ceo e managing director – Non vediamo l’ora di ricollegare il Sudafrica con il Madagascar e riprendere il nostro ruolo di supporto alla ripresa dei legami tra i due mercati».