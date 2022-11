Albatravel e Israele, a Venezia un evento dedicato agli adv

Una serata a Venezia per rafforzare le relazioni con il trade e raccontare la destinazione e i prodotti turistici ad essa dedicati. L’hanno organizzata per il 1° dicembre Albatravel e l’Ufficio nazionale israeliano del turismo, che hanno scelto un galeone come location galleggiante per accogliere gli adv.

Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel, si dice orgoglioso del fatto che l’ente turistico di Israele «continui a sceglierci come partner, a riprova della nostra forza distributiva e della fiducia che ogni giorno le agenzie ci dimostrano. Israele è una meta sempre più di tendenza, una destinazione sorprendente e divertente».

Quanto al prodotto, Riminucci osserva che «Albatravel può rispondere a qualsiasi esigenza grazie a un’ampia offerta di hotel disponibili nella nuova piattaforma. Ma non solo: siamo in grado di presidiare il mercato grazie anche all’offerta di tour, short break e servizi ancillari per proposte su misura».

«Siamo felici di lavorare al fianco di Albatravel – aggiunge Pietro de Arena, direttore marketing dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo – un partner con cui già da qualche anno abbiamo iniziato una collaborazione fattiva e con degli obiettivi importanti. Insieme riusciamo a promuovere Israele nel trade italiano raggiungendo nuove realtà e mercati innovativi, mettendo sempre alla base la formazione e il networking, per la realizzazione di eventi out of the box e stimolanti».

Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo, aggiunge che il Paese è «una destinazione variegata, multiculturale e caratterizzata da diverse sfaccettature. Albatravel è riuscita a individuare le peculiarità della nostra terra, creando un’offerta di prodotto trasversale e dinamica con l’obiettivo di portare sempre più turisti italiani in Israele».