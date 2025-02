La nuova creatura emette i primi vagiti l’11 novembre 2020 con il governo Conte bis, che le assegna in dote 20 milioni di euro, azionista unico il ministero dell’Economia. Il piano di volo è chiaro: tenere d’occhio i conti in attesa di un partner forte. L’imprimatur dell’Ue – che non vuole “un’Alitalia travestita” – arriva il 10 settembre 2021. Il battesimo nei cieli di Ita Airways il 15 ottobre sulla rotta Milano Linate-Bari. Anno nuovo, altro step: l’11 febbraio il governo Draghi fa scattare l’iter di privatizzazione. Ora manca solo il “partner forte”, ma è questione di tempo.

La svolta arriva il con l’accordo Mef-Lufthansa, che prevede l’ingresso del Gruppo tedesco nel capitale di Ita con una fetta del 41% (pari a un aumento di capitale di 325 milioni), con l’opzione di acquisire il resto della torta, per un totale di 829 milioni.

Anelli pronti, ma per arrivare all’altare i due fidanzati dovranno affrontare una corsa a ostacoli. Serve l’ok dell’Ue, ma va preservata la concorrenza: Ita e Lufthansa devono procedere ai remedies, cioè indicare le aerolinee competitor alle quali consegnare 15 coppie di slot giornalieri per i voli intra-europei e le rotte nordamericane.

Sembra una replica di “Aspettando Godot”, ma finalmente il 3 luglio 2024 Bruxelles dice sì. La scelta dei vettori ricade su easyJet, Air France e Iag, ma il 4 novembre ecco il colpo di scena: sui contratti manca l’autografo del Mef, che nega a Lufthansa uno sconto. Dopo una settimana di rifessione, il Mef firma l’11 sera e poco dopo le 20 di venerdì 29 l’Ansa batte: “L’Ue ha approvato le nozze tra Ita e Lufthansa”. Adesso è fatta.

Il 2025 porta il closing: gli sposi convolano a nozze il 15 gennaio. Cinque i membri del nuovo cda, Jörg Eberhart è il ceo, Sandro Pappalardo il presidente. Entro il 2029 Lufthansa potrà rilevare un ulteriore 49% versando altri 325 milioni e nel 2030 l’ultimo 10% con 79 milioni.

Così Ita-Lufthansa decolla, ma questo non significa che Alitalia non possa rinascere dalle proprie ceneri. Intanto trai nuovi assunti, a partire dal 2026, potrebbero rientrare gli ex Alitalia in Cigs: «È un bacino ricco di personalità, sarebbe sbagliato non tenere conto di questo potenziale», ha sottolineato Eberhart in sede di vernissage ufficiale della nuova dirigenza.

I commissari che hanno gestito le ultime fasi hanno chiuso la compagnia in amministrazione straordinaria, ma lo storico brand era stato rilevato da Ita quattro anni fa. Tanto che lo scorso settembre a Milano era stato lanciato il claim Ita Airways “inspired by Alitalia“: convitato di pietra, appunto, il marchio che ha rappresentato per decenni l’aviazione commerciale italiana. E che, chissà, potremmo rivedere librarsi nei cieli.

Andrea Lovelock e Fabrizio Condò