Alle Maldive quasi 2 milioni di turisti in un anno

La #Befana PIGLIATUTTO‼️Saranno complessivamente 5 milioni e 164mila gli italiani in viaggio nei giorni dell’#Epifania. A confermarlo sono i numeri dell’indagine realizzata per #Federalberghi dalla Acs Marketing Solutions, che certifica come ancora una volta i nostri connazionali hanno deciso di non rinunciare alla vacanza anche nei giorni che comprendono il 6 gennaio, quest’anno protagonista di una congiuntura fortunata dal momento che la festività è collocata al venerdì