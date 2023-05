Alluvione in Emilia Romagna, trasporti in tilt

Traffico ferroviario in tilt in Emilia Romagna a causa della violenta ondata di maltempo che ha causato tre morti e tre dispersi: fiumi esondati, frane e smottamenti in diverse zone. Con l’allerta rossa estesa anche alla giornata di mercoledì 17 maggio, è stata interrotta la circolazione sulla linea Adriatica, previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso. Almeno 17 i treni soppressi oggi, 25 quelli con limitazioni di percorso o con instradamenti su percorsi alternativi.

«Tratta sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo, traffico rallentato tra Rimini e Senigallia. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, la circolazione è sospesa e l’offerta commerciale è riprogrammata – si legge in una nota diffusa da Trenitalia – Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. I Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna. Attivo il servizio sostituivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio».

Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione visitare la pagina «Notizie infomobilità» di Trenitalia. Ulteriori aggiornamenti anche nella sezione Infomobilità del sito www.rfi.it.

Situazione critica anche sulla A14: Autostrade per l’Italia ha fortemente sconsigliato il transito in autostrada non escludendo la possibilità di chiusure temporanee. In diversi tratti l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Auto ferme in coda tra Cesena e Forlì, in direzione Ancona, a causa dei numerosi allagamenti in Romagna. A Pesaro chiuso il casello autostradale, segnalate criticità a Senigallia.

Dall’Aeroporto di Forlì, intanto, pieno sostegno a soccorritori e forze dell’ordine impegnati a fronteggiare l’emergenza. Circa una trentina i voli effettuati dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in aiuto alle località romagnole più colpite. Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all’aeroporto Ridolfi, dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta). Massima collaborazione anche da parte di Enav.