La squadra Astoi: deleghe e gruppi di lavoro

Sarà il lavoro di squadra a contrassegnare il mandato 2022-2025 di Astoi, come aveva già preannunciato il presidente Pier Ezhaya, in occasione della scorsa assemblea elettiva.

Un percorso organico e funzionale ai bisogni e alle specificità dell’associazione e dei propri soci. Le attività, abitualmente svolte da Astoi saranno presidiate e implementate da delegati e coordinatori, che avranno il compito di sintetizzare le esigenze relative al proprio ambito operativo per portarle all’attenzione del consiglio direttivo e del board di presidenza.

Con questa visione, il consiglio direttivo ha assegnato le deleghe esecutive: “Delega ai rapporti con i vettori aerei” ad Andrea Mele; “Delega ai rapporti con le Associazioni estere” a Frederic Naar; “Delega alla gestione dell’Osservatorio e Data Platform” a Marco Peci; “Delega alla gestione di Adv Overview” a Mario Aprea; “Delega al Marketing e agli Eventi” a Stefano Pompili; “Delega agli studi di settore e alla formazione” a Carlo Schiavon; “Delega al rapporto con gli Enti del Turismo” ad Andrea Vannucci; “Coordinamento delle Deleghe esecutive” a Marco Peci, in qualità di vicepresidente eletto.

Le commissioni avranno i seguenti coordinatori: “Commissione Tailor Made” – Davide Catania; “Commissione Italia” – Roberto Pagliara. Per la “Commissione Education” è stato nominato Lorenzo Agati in qualità di coordinatore generale e sono stati inoltre individuati i responsabili per i seguenti segmenti: “Programmi all’Estero” – Stefano De Angelis; “Rapporti con Inps” – Antonietta Ricciardi; “Viaggi Senior” – Massimiliano Monti; “Viaggi di istruzione e rapporti con Miur” – Claudia Randazzo; “Nuove iniziative” – Davide Bresquar.

Per i Gruppi di Lavoro tecnici, si procederà in continuità; sono stati quindi riconfermati i precedenti coordinatori: “Gruppo di lavoro Legale” – Silvana Durante; “Gruppo di Lavoro Fiscale” – Benedetto Santacroce; “Gruppo di Lavoro Amministrazione del Personale” – Flavia Franceschini (direttore Astoi); “Gruppo di Lavoro Spedizione Cataloghi” – Marco Peci.

«Nel corso dell’attuale mandato potremo finalmente dedicarci allo sviluppo delle strategie, che durante lo stop dovuto alla pandemia erano state di fatto congelate e assorbite dalla gestione dell’emergenza – ha commentato Pier Ezhaya – In un’ottica di equa redistribuzione delle responsabilità legate alle numerose attività che l’associazione da sempre sviluppa, sono stati assegnati specifici ruoli a colleghi che, grazie alla propria esperienza e competenza, sono certo sapranno portare i risultati richiesti. Ho sempre sostenuto che la forza di un’associazione, ma anche di un’azienda, si debba misurare attraverso la qualità e la professionalità della squadra che la anima. Sono quindi certo di poter contare sull’impegno di tutti, forte della convinzione che ciò che facciamo da soli non ha mai lo stesso valore di ciò che potremmo fare in gruppo».