Alpitour inaugura la maxi sede di Pesaro

Quattro anni di lavori e un investimento di 3 milioni di euro per ospitare 250 dipendenti in un’area di 3.800 metri quadrati: sono i numeri della nuova sede di Alpitour World a Pesaro, appena inaugurata in Strada Fornace Vecchia. Un’opera colossale, realizzata anche grazie al contributo di Master Gardant – Credito Fondiario, proprietario dell’immobile, che valorizza Eden Viaggi e nel contempo dà il via al nuovo corso del Gruppo nel capoluogo marchigiano, terza anima di Alpi, oltre a quella storica torinese e agli uffici di Milano.

“La nuova sede – spiega l’azienda in una nota – è il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere dei lavoratori. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato a nuova vita con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. L’impianto di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregiver, di time & money saving e di fitness e benessere”.

L’inaugurazione degli uffici di Pesaro segue l’annuncio del rebranding corporate che ora vede l’infinito nel logo e la presentazione del bilancio 2022, secondo cui Alpitour World ha registrato un fatturato totale di 1,6 miliardi di euro e un Ebitda superiore a 30 milioni di euro, con l’intento di raggiungere i 2 miliardi il prossimo anno. Risultati e obiettivi che il presidente e amministratore delegato, Gabriele Burgio, commenta così: «Abbiamo portato avanti scelte rischiose e investimenti ingenti e siamo stati premiati: oggi siamo un’organizzazione più solida, consapevole e integrata, pronta alle sfide di domani. Il nuovo corso prende avvio anche da Pesaro, nel rispetto della nostra filosofia, tesa a innovazione, responsabilità e centralità delle persone».

«È un traguardo importate per il Gruppo e per la città di Pesaro – aggiunge Lucilla Lattanzi, responsabile human resource e sviluppo organizzazione di Alpitour – Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio».

Le fa eco Tommaso Bertini, direttore marketing corporate e tour operating: «È importante che ogni anima del nostro Gruppo abbia uno spazio e una voce propri, ma armonizzati tra loro per andare incontro agli impegni condivisi di responsabilità ambientale e sociale che ci siamo prefissati. Questa nuova sede e il supporto al nostro territorio sono parte di questo grande progetto che ci orienterà nei prossimi anni».

Il rapporto dell’azienda con la città e con le Marche si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la squadra di basket Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti.