Anagrafe Iata: 39 le compagnie aeree “neonate”

Sono 39 le nuove compagnie aeree che hanno iniziato a solcare i cieli globali nel corso del 2022 e la metà di queste hanno base in Europa. È questa la notizia che Sto arriva da Iata – l’associazione internazionale delle compagnie aeree – che evidenzia come le “nascite” dei vettori siano tornate a livelli pre pandemici dopo il picco negativo di 29 nel 2020 e l’eccessiva crescita di 58 nuovi vettori nel 2021.

Sempre in Europa le chiusure sono state 7 (tra cui Blue Panorama ed Ego Airways in Italia) mentre solo il Nordamerica ha registrato più “decessi” rispetto ai nuovi vettori (tre chiusure vs 2 new entry).

Tra le new entry ci sono in Asia Air Japan e le indiane Pradhaan Air Express e Akasa Airlines; in Nordamerica Canada Jetlines, in Europa Fly Atlantic con base a Belfast e Valletta Airlines a Malta; in Arabia Saudita è nata Ria, in Africa Pan African Airlines.

L’Asia-Pacifico ha registrato, invece, 9 nascite e una sola chiusura, mentre l’area Latinoamerica-Caraibi ha visto 4 new entry e una sola chiusura.

In Africa, infine, sono state quattro le aperture contro 3 “decessi” di vettori. Il conteggio globale delle chiusure dei vettori, invece, è in netto calo: nel 2022 sono sparite 15 compagnie aeree, erano state 35 nel 2021, 53 nel 2020 e 59 del 2019.