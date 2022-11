Nasce Emirates World, il network

“volante” di agenzie di viaggi

Può mai una compagnia aerea avere una rete di agenzie di viaggi e sotto il diretto controllo verticale? Se la compagnia è un colosso con capacità d’investimento (quasi) illimitata e un network operativo pressoché globale come Emirates, la risposta è sì. Con un annuncio a sorpresa, infatti, il vettore del Golfo ha aperto Emirates World: la sua prima agenzia di viaggi sorta nel cuore di Jumeirah, uno dei quartieri più vivaci di Dubai.

Il progetto della compagnia aerea prevede però un’ampia rete che coinvolgerà le destinazioni internazionali più importanti dell’operativo Emirates: dopo il lancio-pilota dell’agenzia in Medio Oriente, infatti, il concept delle agenzie di viaggio Emirates World sarà progressivamente implementato nei prossimi tre anni e i modelli di tale esperienza rientreranno in tre categorie, tra cui il concept di Emirates World, il modello Travel Store e i chioschi di viaggi con un investimento di 100 milioni di dirham nel primo triennio.



“I nuovi modelli di agenzie di viaggi saranno determinati dalle esigenze dei clienti in ciascun mercato, inclusi il posizionamento strategico, l’affluenza nei locali e le tendenze in evoluzione dei viaggiatori e il servizio di vendita personalizzato rimarrà al centro dell’esperienza e adattato alle esigenze dei clienti “, sottolinea la nota di Emirates che riprende anche la recente inaugurazione dell’agenzia pilota. Situata nel centro di Jumeirah, l’agenzia della compagnia aerea è infatti “uno spazio aperto e fluido in cui i clienti possono fare acquisti per tutte le loro esigenze di viaggio in un ambiente simile a una lounge offrendo, inoltre, ai clienti la possibilità di immergersi letteralmente nei prodotti esclusivi di Emirates tramite le tecnologie di realtà aumentata e di realtà virtuale.

La prima Emirates World è stata ufficialmente inaugurato con uno speciale taglio del nastro da Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline & Group, e con la presenza di Tim Clark, presidente di Emirates Airline.

«Emirates World stabilisce un nuovo standard per l’esperienza in agenzia di viaggi e incarna il nostro impegno a fornire ai clienti i migliori prodotti e servizi in ogni punto di contatto – Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – L’apertura di questo ultimo concept store rappresenta l’espressione della nostra visione di vendita al dettaglio per il futuro e segna il primo dei numerosi punti vendita che apriremo nei prossimi anni attraverso la nostra rete. Fa anche parte della nostra più ampia strategia di vendita al dettaglio per rendere l’esperienza in negozio più comoda, coinvolgente e personale. Impiegheremo un mix tra tecnologia all’avanguardia e servizio personalizzato one-to-one, offerto dai nostri consulenti di viaggio altamente competenti. Il nostro spazio aperto, accogliente e funzionale consentirà inoltre ai clienti di scoprire i nostri prodotti come i sedili Premium Economy, oltre a una miriade di altre esperienze elegantemente esposte».

Nel punto vendita saranno presenti gli esperti consulenti di viaggio di Emirates che “saranno a disposizione per fornire una consulenza personalizzata per le esigenze di viaggio end-to-end dei clienti – riporta la nota del vettore, che ricorda come “i consulenti di viaggio sono stati formati in modo incrociato, garantendo uno sportello unico che include biglietteria aerea e supporto per informazioni su Holidays e Skywards. I clienti potranno sfruttare la tecnologia intelligente come gli schermi self service che riducono i tempi di attesa e consentono un servizio più rapido e potranno anche provare la Premium Economy”.

Dentro l’agenzia, infine, i clienti potranno anche sfogliare una selezione di merchandising e accessori da viaggio dell’Emirates Official Store ed Emirates World è progettato anche come luogo in cui l’industria dei viaggi e del turismo si riunirà per workshop, conferenze e altre sessioni interattive. Nell’adv di Dubai i workshop sulle destinazioni multiple inizieranno a dicembre con gli enti del turismo di Thailandia, Seychelles e Israele.