Anantara debutta in Irlanda con The Marker Dublin Hotel

Anantara Hotels, Resorts & Spas sbarca in Irlanda con l’apertura dell’Anantara The Marker Dublin Hotel. La struttura è uno degli edifici più architettonicamente imponenti della capitale irlandese e si trova nel cuore dei Docklands, una zona elegante e innovativa della città.

Precedentemente noto come The Marker, il pluripremiato hotel di Dublino, membro di Leading Hotels of the World, ha ora completato un’importante ristrutturazione con un investimento multimilionario. Tutte le 187 camere sono state ristrutturate, mentre la hall e il bar sono stati rinnovati con nuovi arredi, mobili su misura e personalizzati. Il ristorante, “Forbes Street by Gareth Mullins“, punto di riferimento della città, accoglie gli ospiti dell’hotel e gli abitanti di Dublino. Il nuovo ristorante offrirà il meglio dei prodotti di provenienza locale, rivisitati in chiave contemporanea e con un tocco unico irlandese.

Situato nel cuore dei Silicon Docks, che richiama la Silicon Valley per l’alta concentrazione di aziende multinazionali high-tech che si trovano nella zona, l’hotel è un’attrazione straordinaria e di grande impatto visivo. Vicino all’International Financial Services Centre e al Bord Gáis Energy Theatre, l’Anantara The Marker Dublin Hotel è un epicentro culturale e commerciale perfetto per i viaggiatori desiderosi di sperimentare la classica ospitalità irlandese di alto livello.

È l’unico hotel a cinque stelle della zona, che recentemente è emersa come una delle più vivaci, dinamiche e moderne della città per vivere, lavorare e socializzare. Anantara The Marker Dublin Hotel, dal design e stile contemporaneo, offre otto spazi all’avanguardia dedicati agli eventi e alle riunioni.

La spaziosa Suite Presidenziale, di 129 mq, si trova al quinto piano e vanta una vista senza equali su Grand Canal Square, con due camere da letto con bagno e spazi abitativi separati. I servizi includono la Spa, premiata da Condé Nast, che dispone di una infinity pool, una sauna e un bagno turco all’eucalipto, oltre a una serie di nuovi trattamenti Signature firmati Anantara ispirati agli ingredienti autoctoni irlandesi. Un’elegante terrazza sul tetto con una splendida vista panoramica sulla città che si estende fino al mare della baia di Dublino rappresenta il miglior rooftop della città

L’hotel di Dublino sarà l’ottavo Anantara in Europa, dopo Anantara Vilamoura Algarve Resort in Portogallo, Anantara Villa Padierna Palace a Marbella in Spagna, Anantara New York Palace Budapest in Ungheria, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel in Italia, Anantara Plaza Nice Hotel in Francia e Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam nei Paesi Bassi.