Bluserena verso la riapertura dei resort: novità Sport Academy

Con l’avvicinarsi dell’estate, Bluserena Hotels & Resorts si prepara alla riapertura dei suoi 12 resort, situati tra Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tra le novità della stagione 2024 ci sono le nuove Sport Academy con coach d’eccezione e l’introduzione di nuove attività fitness. E ancora un rinnovato concept culinario nei Ristoranti Gusto per esaltare la tipicità regionale di ogni luogo e la nuovissima formula Full All Inclusive per il resort Is Serenas Badesi in Sardegna.

SPORT, FOOD E FULL ALL INCLUSIVE

Il progetto Sport Academy è rivolto a grandi e piccini (dai cinque anni in sù, a seconda della disciplina) ed è possibile provarlo all’Ethra Reserve in Puglia e all’Is Serenas Badesi. Propone sessioni di allenamento di diverse specialità sportive, tra cui scherma, ginnastica artistica, tennis, pallacanestro e padel. Ciò che rende queste Academy particolarmente speciali è l’opportunità di allenarsi sotto la guida di veri campioni in ogni disciplina come Marco Fichera per lo scherma e Karel Novacek per il tennis.

Quanto alla ristorazione, Bluserena ha rinnovato il concept dei Ristoranti Gusto presenti in tutti i resort, che sono ora dei luoghi in cui sperimentare le specialità regionali. Inoltre, per tutti gli chef del gruppo è stato organizzato uno speciale workshop di cucina regionale con lo chef stellato William Zonfa alla guida de “Il Ristorante” presso Palazzo Micheletti a L’Aquila.

Inoltre, novità di quest’anno è l’introduzione della formula full all inclusive all’Is Serenas Badesi Resort, location d’eccezione situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, nell’estate. Il format non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack. Una formula adatta a tutti, a cui si aggiungono poi innumerevoli attività sportive e d’intrattenimento per grandi e piccoli. Saranno ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere a un’area riservata del ristorante, un’area lobby per il checkin e il checkout riservata e a delle nuove Junior Suite.

Bluserena ha anche lanciato un pacchetto che comprende soggiorno+volo disponibile da giugno a settembre 2024.

IL TALENT CENTER PER LE ADV E LO SVILUPPO DEL PORTFOLIO

Per supportare la forza vendita, Bluserena ha lanciato poi il suo primo Talent Center: una piattaforma di formazione che consente alle agenzie di viaggi di approfondire la conoscenza dei servizi, delle destinazioni e delle peculiarità offerte dal gruppo.

Il programma è strutturato in undici moduli, di cui dieci focalizzati sui resort, e uno dedicato alla conoscenza approfondita del gruppo. La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutto il personale delle agenzie. Al completamento del corso, che prevede un test finale, i partecipanti riceveranno un voucher personale da utilizzare presso gli hotel e resort Bluserena entro settembre 2025, oltre a un certificato “Champion Bluserena” che attesta la loro specializzazione.

Per il prossimo futuro Bluserena mira a diversificare e ampliare la propria offerta turistica, estendendo la stagionalità operativa ed esplorando nuove destinazioni. L’azienda è infatti alla ricerca attiva di nuovi hotel da aggiungere al suo portfolio, valutando opportunità di acquisizione, management o leasing. Le nuove aree di interesse non si limitano alle sole località di mare, ma si estendono a laghi e montagne, segnalando una strategia volta a soddisfare una gamma più ampia di esigenze e preferenze dei viaggiatori.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluserena