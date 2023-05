Anguilla, parte il roadshow per le agenzie di viaggi del nord Italia

È tempo di roadshow anche per Anguilla. Organizzato dall’ufficio del Turismo, l’evento dedicato agli agenti di viaggi partirà il prossimo 9 maggio e la prima tappa sarà in Piemonte, a Torino a Vigna Chinet.

Il secondo giorno, 10 maggio, il roadshow toccherà Bergamo e l’evento sarà ospitato dallo Chef stellato Umberto De Martino al Relais Florian Maison. L’11 maggio prevede due tappe, la prima, a pranzo, a Verona all’Enoteca Darì, mentre presso La Montanella a Arquà Petrarca di Padova avrà luogo l’evento di chiusura del Roadshow.

Insieme all’ufficio del Turismo di Anguilla, rappresentato da Stefano De Paoli e Tiziana Gennari, gli agenti di viaggio potranno incontrare i rappresentanti di alcuni dei Resort tra più conosciuti dell’isola: Mariapaola Negrini dello Zemi Beach House, Chiara Nora in rappresentanza del Carimar Beach Club e dello Shoal Bay Villas, Marcello Scaccabarozzi del Belmond Cap Juluca.

E quest’anno, poi, per la prima volta, l’ufficio del Turismo avrà anche il supporto dell’Aurora Anguilla Resort & Golf Resort, conosciuto da tutti in passato come CuisinArt Golf Resort, che, insieme agli altri resort partecipanti, metterà a disposizione soggiorni premio per i partecipanti.

Ciascun evento sarà naturalmente focalizzato su Anguilla, piccola isola dal mare turchese, con famose e immense spiagge candide, ottima cucina, gente cordiale, hotel di lusso, piccoli resort e ville strepitose per un target di alta gamma; oltre ad altre soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti.

Il roadshow, che si svolge con cadenza annuale, vuole dare informazioni e aggiornamenti agli agenti di viaggio che, in questa occasione, hanno l’opportunità, in un ambiente confortevole e rilassante, di conoscere un poco di più di Anguilla per proporla con più competenza alla propria clientela.