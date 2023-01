Antitrust, multa da 50mila euro a Sicily by Car

Pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust ha deciso di sanzionare con 50.000 euro di multa la società di autonoleggio Sicily by Car per non aver pubblicato sul proprio sito, entro 20 giorni dalla comunicazione, l’estratto del provvedimento del 24 maggio 2022, in cui l’Autorità deliberava la vessatorietà di una clausola contenuta nelle “Condizioni Generali di Contratto”.

Secondo l’Autorità, infatti, l’addebito di 50,00 euro, Iva esclusa, a carico del cliente per l’attività di gestione di multe, pedaggi e parcheggi comminati da autorità, enti e concessionari riguardanti la circolazione del veicolo noleggiato, risulta vessatorio ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo.

Come si legge nel dispositivo “il conseguente mancato rispetto dell’obbligo di informare compiutamente i consumatori dell’accertata vessatorietà di una clausola delle Condizioni generali di Contratto adottata da Sicily by Car, costituisce dunque una violazione dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo”.

La sentenza – precisa l’Antitrust – tiene conto della gravità e della durata della violazione.