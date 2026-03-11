Bernina Express versione luxury con la Pullman Class

Esperienza a cinque stelle lanciata dalla Ferrovia Retica a bordo del Bernina Express. Dal 1° giugno fino al 25 ottobre è disponibile la Pullman Class, una soluzione esclusiva che arricchisce il viaggio sulla tratta Unesco tra St. Moritz e Tirano (Italia) con un servizio di alto livello, una selezione gastronomica dedicata e un programma culturale pensato per valorizzare il territorio.

La Pullman Class sarà disponibile tutti i giorni e intende assicurare un’esperienza unica riservata a un massimo di 32 ospiti. Il viaggio si svolge nella storica carrozza Pullman lungo la tratta tra St. Moritz e Tirano, prenotabile sia come andata e ritorno, sia come tratta singola. A bordo gli ospiti saranno accolti da un concierge dedicato e potranno beneficiare di un servizio catering che prevede bevande, aperitivo con champagne e stuzzichini per chi viaggia da St. Moritz a Tirano, mentre per la tratta inversa saranno serviti caffè e petit fours.

L’esperienza prosegue a Tirano con un trasferimento privato verso la tenuta vinicola La Gatta, dove gli ospiti saranno invitati a gustare un pranzo di tre portate con abbinamento vini e a partecipare a una visita guidata della cantina disponibile in tedesco, inglese o italiano. A completare l’offerta una guida di viaggio, un omaggio esclusivo e l’accesso riservato alla carrozza panoramica aperta nella tratta Tirano-St. Moritz, che permette di vivere il paesaggio alpino in modo ancora più immersivo.

Tra gli elementi più significativi della nuova esperienza spicca il fascino della carrozza storica, caratterizzata da un’elegante atmosfera Art Déco, finiture in pregiato legno teak, ampie finestre panoramiche e poltrone confortevoli che richiamano l’eleganza dei grandi viaggi d’epoca. L’esperienza presso la tenuta vinicola offre inoltre la possibilità di scoprire la tradizione vitivinicola valtellinese e degustare i vini prodotti nell’antico monastero dominicano, mentre l’accesso esclusivo alla carrozza panoramica aperta arricchisce ulteriormente il viaggio regalando aria fresca e viste spettacolari lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti al mondo.

La Ferrovia Retica ha di recente affidato il mercato italiano a Matteo Zala, subentrato al posto di Enrico Bernasconi.