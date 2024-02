Aperte le registrazioni per l’Africa’s Travel Indaba 2024

San Valentino e la ricetta del pampepato “sweet” di Terni Siamo a Terni, la città di San Valentino. Qui nasce e risiede un dolce tipico, nato nel Cinquecento, che nel 2020 ha ottenuto la denominazione Igp nel 2020: si tratta... The post San Valentino e la ricetta del pampepato “sweet” di Terni first appeared on ViaggiOff.

Ci sono sempre più Bandiere Arancioni in Italia. Il riconoscimento del Touring Club che premia i borghi arriva su quattro nuove località, portando il totale a 281. Tra i comuni...

A metà tra una laica settimana santa – come in tanti l'hanno definita – e una sorta di rito collettivo, con re Amadeus alla sua quinta (e presumibilmente ultima) edizione...