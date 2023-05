Arabia Saudita, operazione Red Sea: tre resort di lusso in arrivo

Il nuovo aeroporto si chiamerà Red Sea International e sarà completato nel 2025. Nel frattempo, sulla destinazione The Red Sea, l’Arabia Saudita ha già fatto partire la commercializzazione delle strutture che si stanno inaugurando a mano a mano. Alla fine di quest’anno, ne saranno state aperte tre. Sul tema, l’agenzia rappresentante Interface Tourism ha organizzato un webinar per gli agenti di viaggi interessati a conoscere la nuova meta turistica.

A sintetizzare in meno di un’ora i punti di forza e le caratteristiche della destinazione è stata Loredana Pettinati, head of travel trade di Red Sea Global, società del governo saudita nata proprio per la realizzazione e la promozione del nuovo progetto. A partire dalla grande varietà di paesaggi compresi nei suoi 28mila chilometri quadrati; e che vanno dalle 90 isole incontaminate ai 50 vulcani dormienti ai deserti di dune e i canyon montuosi.

Ma al centro di tutta l’offerta di Red Sea c’è l’ambiente: 314 specie diverse di corallo e 280 specie di pesci. Per parlare solo di quello che sta in mare. Le attività che si stanno impiantando saranno tutte alimentate da energie rinnovabili e lo stesso aeroporto, che già da quest’anno è aperto ai voli che collegano con la capitale, Riyadh, è stato progettato per ridurre al minimo l’utilizzo di aria condizionata sfruttando la ventilazione naturale e le ombre. A terra, sono consentiti solo veicoli elettrici. Vincolo che vale anche per le barche e gli idrovolanti.

«Siamo la prima destinazione al mondo che viene progettata, non solo senza distruggere quello che c’è, ma addirittura preservandolo e migliorandolo – ha detto Pettinati – Speriamo che questa esperienza possa diventare una expertise da esportare un domani sui mercati globali».

Il primo resort che aprirà, a breve, è il Six Senses, in contemporanea all’apertura del nuovo aeroporto, dal quale dista 20 minuti di auto. E già da ora, lo scalo della capitale saudita è collegato direttamente con diverse città italiane, come Roma, Napoli, Firenze, Venezia.

Immersa nel deserto, il nuovo Six Senses è costituito solo da ville, ciascuna delle quali conta da 1 a 4 stanze, per un totale di 76 camere in tutta la struttura. Entro l’anno, poi, apriranno il St. Regis e il Ritz Carlton Reserve. Si tratta, naturalmente, di strutture di lusso, come tutte quelle previste nella destinazione.

Le agenzie di viaggi potranno accedere a una piattaforma sulla quale, dopo essersi registrati, saranno prenotabili tutti i servizi disponibili. Per i servizi che non possono essere confermati online, sarà possibile inviare una richiesta e ricevere una conferma dal customer care.