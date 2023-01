Arriva il catalogo Mare Italia 2023 di Ota Viaggi

Ota Viaggi ha presentato il nuovo catalogo dedicato all’estate 2023, annunciando nuove strutture, promozioni e una svolta tutta green.

Il tour operator, specializzato sul Mare Italia, ha rilasciato dunque la sua selezione di strutture per la prossima stagione estiva: sono 74 le destinazioni che rientrano nel nuovissimo catalogo, suddivise tra le più famose mete italiane, scelte ogni anno da tantissimi turisti per concedersi qualche giorno di meritato relax.

Ben 22 strutture si trovano in Sardegna, 10 in Sicilia, 18 in Puglia, 11 in Calabria, 6 in Basilicata, 4 in Toscana, 3 in Campania e una in Abruzzo, illustrate all’interno delle 132 pagine che compongono il catalogo insieme alle più conosciute formule di Ota viaggi pensate per tutti i tipi di target: Bimbi Gratis, Prenota Prima, Pacchetto nave, Più volo e trasferimenti, Più trasferimenti.

A tutela dei clienti, inoltre, un’ampia scelta di polizze assicurative incluse o facoltative per prenotare il proprio viaggio in totale sicurezza e senza rischi. L’edizione cartacea del catalogo sarà a breve disponibile in 6.500 agenzie di viaggi sparse su tutto il territorio nazionale, mentre la sua edizione digitale è già consultabile da qualsiasi dispositivo e scaricabile sul sito dell’operatore.

Lato green, il t.o. ha scelto di modificare il quantitativo di stampe del catalogo, riducendolo del 30% rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale, la carta impiegata e le emissioni di Co2 collegate alla stampa. Per questo motivo, il tariffario verrà rilasciato digitalmente e sarà facilmente raggiungibile con Qr Code.