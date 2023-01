Arriva il diretto Roma-New York di Norse Atlantic

Norse Atlantic Airways apre le vendite del nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e New York Jfk. Roma è la quinta capitale europea collegata direttamente alla Grande Mela dall’ultra low cost norvegese.

In programma un volo giornaliero a partire dal 19 giugno 2023.

«Siamo molto lieti di annunciare che Roma è la nostra quinta capitale in Europa offrendo un volo diretto Norse Atlantic Airways per New York Jfk. I clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città culturalmente vivaci ed eccitanti. L’aggiunta di Roma alla nostra rete fornirà un altro gateway per l’Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York», ha affermato Bjorn Tore Larsen, l’ex Norwegian Air, fondatore e ceo di Norse Atlantic Airways.

Il volo partirà dall’aeroporto di Fiumicino alle 19.30 e atterrerà al Jfk alle 23.00, il volo di ritorno partirà da New York all’1 e atterrerà a Roma alle 15.45.

«Siamo più che felici di dare il benvenuto a Roma Fiumicino a Norse Atlantic Airways – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma. Questo nuovo volo diretto per New York Jfk completerà l’offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti. Scegliendo Roma, Norse Atlantic Airways è un’ulteriore nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l’eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato, come confermato dai flussi di traffico nordamericani che si prevede supereranno il livello pre Covid».

Norse Atlantic opera esclusivamente con aerei Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio rilassata e confortevole grazie anche a un intrattenimento all’avanguardia su ogni sedile. La configurazione della cabina Premium è caratterizzata da sedili con un’inclinazione di 43 pollici e una reclinazione di 12 pollici per consentire ai passeggeri di arrivare riposati a destinazione.

I passeggeri possono scegliere tra tariffe Light, Classic e Plus.