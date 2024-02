Assemblea Fiavet, Santanchè: «Adv e t.o. colonna del turismo»

Passaporti, guide turistiche, sostegni alle imprese, fiscalità e tecnologìa applicata al settore. Sono tanti i temi affrontati nel corso dell’assemblea annuale di Fiavet Confcommercio che quest’anno si è svolta in Sicilia, al Saracen Hotel & Congress Centre di isola delle Femmine, a Palermo.

Un incontro partecipato da cui sono state segnate le rotte sia istituzionali che associative, con il saluto in collegamento streaming del ministro del Turismo, Daniela Santanché, che ha evidenziato: «Gli agenti di viaggi e i tour operator sono la colonna portante del turismo italiano e Fiavet associa oltre 1.500 imprese di questo settore che consentono a chi viaggia di godere appieno della vacanza, mettendosi al servizio del turista con professionalità e definendo in maniera ottimale tutto quello che vuol dire organizzare un viaggio».

«Con Fiavet ho ottimi contatti – ha proseguito Santanché – e voi sapete che il ministero è a disposizione per tutte le vostre esigenze, perché la vostra energia consente di rispondere alla domanda turistica di circa 24 milioni di italiani che hanno utilizzato i servizi delle imprese del turismo organizzato nel 2023, in netta crescita sul 2022. Per questo si tratta di un settore sul quale il governo ha posto la massima attenzione con 39 milioni di euro per agenzie e tour operator, con un intero capitolo del nostro Piano strategico, contribuendo a far sì che il turismo diventi la prima industria italiana. Se oggi il turismo sta superando i risultati del 2019, anno record, lo dobbiamo a voi, che con la vostra resilienza avete pagato il prezzo più alto durante la pandemia. Abbiamo il vantaggio competitivo che nessun altro ha: siamo l’Italia, e la mia squadra siete anche voi con il vostro lavoro, fate sì che il ministero possa ascoltarvi e rispondere alle vostre istanze».

Un riconoscimento “istituzionale” apprezzato dal presidente di Fiavet nazionale, Giuseppe Ciminnisi, che ha sottolineato: «Quest’Assemblea in qualche modo rappresenta un passaggio importante verso il futuro del nostro mondo, se è vero che permette di confrontarci su chi siamo, sull’attività svolta e sui prossimi impegni che ci dovranno vedere assoluti protagonisti».

Il presidente ha anche ricordato i progetti in ambito di comunicazione, con l’arrivo in Fiavet di Alessandro Mazzù, uno dei nomi più illustri del web marketing, appena divenuto consulente della federazione, ma anche gli impegni, sempre più fitti, in ambito formativo e di lotta per la legalità dell’intera filiera turistica: «Fiavet ha continuato un percorso di dialogo con le istituzioni con cui siamo al lavoro per nuove istanze quasi quotidianamente», ha spiegato Ciminnisi, che ha ricordato le numerose partnership avviate nell’ultimo anno: «Abbiamo lavorato per potenziare i servizi esistenti, mettendo sul piatto nuove convenzioni per offrire ai soci soluzioni, professionali ed economiche».

Si è unito ai saluti all’assemblea Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio: «L’Assemblea è sempre un momento di confronto, di contenuti, di crescita e senso di appartenenza. Uno di quei momenti che deve lasciare nei partecipanti un segno nella memoria e rientrare nel bagaglio personale. Sono sicuro – ha detto Sangalli – che saprete cogliere tanti spunti e nuove conoscenze, perché anche il vostro settore si è trovato in questi anni a rivedere il proprio modo di lavorare, ha visto mutare la propria clientela, la propria immagine, e abbiamo imparato che è necessario continuare a ripensare il proprio ruolo e le competenze per restare sul mercato, magari scoprendone nuove possibilità».

All’evento ha voluto portare la sua testimonianza anche Gianluca Caramanna, parlamentare della commissione Turismo, intervenendo su diversi temi cruciali: «Il governo ha sbloccato situazioni ferme da tempo a favore delle agenzie di viaggi, che sono per noi sinonimo di sicurezza in ambito turistico, per questo il nostro impegno nei vostri confronti è importante e le nostre scelte sono sempre condivise».

Caramanna ha fatto cenno alle difficoltà del portale Infotrav, annunciando la nascita di un possibile Albo delle agenzie da inserire nel portale Italia.it a garanzia sia delle imprese che dei consumatori. Ha rassicurato gli operatori Fiavet anche sulla questione passaporti: «Sono mesi che stiamo lavorando per un accordo con il ministro Piantedosi per velocizzare il rilascio anche attraverso altri canali».

Sollecitato da Ciminnisi sul problema degli Ncc, Caramanna ha dichiarato di aver aperto un tavolo con il presidente della commissione trasporti, Salvatore Deidda, mentre per le guide ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso dell’albo nazionale e della meritocrazia: «Credo che un ragazzo di un paesino siciliano che intenda diventare guida a Venezia ne abbia il diritto accedendo a un esame nazionale con i giusti titoli. L’80% delle guide è d’accordo su questa riforma e considerando che questo decreto rientrava nei progetti del Pnrr, abbiamo pubblicato la normativa, ma ci saranno sicuramente degli assestamenti con i decreti attuativi, che tuttavia non snatureranno questa riforma in cui crediamo molto e speriamo di rendere al più presto esecutiva».

La voce del territorio è stata, infine, rappresentata da Elvira Amata, assessore al turismo della Regione Siciliana. Salutando i delegati da tutta Italia, ha insistito sul valore della creazione di un prodotto segmentato, ricordando l’esempio delle vie della ceramica recentemente istituite in Sicilia e ha ribadito il valore delle agenzie di viaggio: «Sono i primi operatori a contatto con il turismo e su alcuni progetti, come la destagionalizzazione, da parte nostra ci sarà un disegno di legge, ma dalle imprese abbiamo bisogno di condivisione e partecipazione per dare concretezza alla pianificazione».

Diversi partner hanno partecipato all’assemblea tra cui Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, che ha presentato una proposta commerciale in esclusiva per le agenzie Fiavet; Nicoletta Pinto, head of business development Eu& Uk Guard Me International Insurance, che ha annunciato un seminario sul mondo delle assicurazioni; e Jacopo De Ria, già presidente Fiavet e ora numero uno del consorzio Fogar, che ha illustrato agli agenti il progetto Erasmus Ariandne’s Thread for tourism, di cui è coordinatore. Caterina Claudi, consulente fiscale, e Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet, hanno dedicato spazio agli associati presenti con indicazioni personalizzate per le loro questioni. Federica Cioccoloni, fotografa professionista, ha tenuto il workshop “Instagram Reels: cosa sono, come si realizzano e perché sono essenziali per promuovere i viaggi sui canali social”.

Parallelamente all’Assemblea, è stato presentato il libro dello stesso Lucarelli – “La professione del Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo”, già accolto come un vademecum indispensabile per il settore nelle recente presentazione alla Camera dei deputati.