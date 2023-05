Atb 2023, l’Austria in fiera punta sulla sostenibilità

Un albero piantato per ogni partecipante arrivato in aereo. È stata la sostenibilità il filo conduttore dell’ultima edizione dell’Austrian Tourism Day con la fiera Atb, Austrian Travel Business, l’evento più grande per l’incoming austriaco, che si è svolto a Vienna dal 2 al 4 maggio.

Nell’ambito della fiera circa 350 buyer internazionali – tra cui 8 tour operator dall’Italia – hanno incontrato 240 espositori austriaci. Sono stati oltre 4.300 gli appuntamenti di networking durante l’Atb e 10 conferenze, 30 relatori e 800 ospiti registrati per l’Austrian Tourism Day. «La sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante sia per il settore turistico che per il cliente finale – sottolinea Susanne Kraus-Winkler, sottosegretario per il turismo presso il ministero dell’Economia – Il nostro obiettivo è quello di rendere l’Austria una delle destinazioni turistiche più sostenibili al mondo».

Per Astrid Steharnig-Staudinger, che il primo maggio ha assunto il suo nuovo ruolo come direttrice generale di Austria Turismo, «poter iniziare con gli eventi clou del nostro settore è un ottimo avvio. Le nostre previsioni per l’estate 2023 sono eccellenti. Questo si riflette anche nel fatto che, con 4.300 appuntamenti di networking all’Atb, il record dell’anno scorso è stato superato. Le tavole rotonde e le conferenze sulla sostenibilità hanno anche dimostrato la necessità, per il settore turistico austriaco, di unire ancora di più le forze. In questo contesto, sono particolarmente lieta di annunciare che da maggio Austria Turismo è membro del Global Sustainable Tourism Council. Il nostro obiettivo è quello di imparare dagli altri membri, ma allo stesso tempo di far emergere i numerosi esempi di best practice austriaci».

Da uno studio recente, commissionato da Austria Turismo e condotto dall’istituto “Nit”, Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa, nei 10 mercati più importanti per il turismo in Austria– Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria – sono emerse le previsioni per l’estate 2023. I risultati promettono bene: le persone interpellate hanno budget, tempo e voglia di vacanze. Per gli italiani, rispetto agli altri paesi, le vacanze hanno la più alta priorità. L’inchiesta in Italia, nello specifico, ha coinvolto 1.000 persone tra i 18 e 75 anni. L’81% ha intenzione di andare in vacanza. Tra questi, il 30% degli interpellati ha dichiarato di aver già deciso la propria destinazione delle vacanze estive oppure di aver già prenotato. Le attività più apprezzate dagli italiani in vacanza in Austria sono i viaggi culturali in città, le vacanze rigeneranti in montagna ed i viaggi di “scoperta”. Dallo studio emerge inoltre che la sostenibilità, come aspetto importante o decisivo nelle decisioni di viaggio, è in forte aumento.

Tra le destinazioni top degli italiani risultano Spagna, Grecia, Francia e Croazia, mentre l’Austria si posiziona al primo posto fra le destinazioni “senza mare”. Tra le destinazioni estere di montagna in Europa invece, l’Austria risulta essere per gli italiani la prima scelta