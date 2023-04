Atm al via a Dubai: eventi e incontri da non perdere

Conto alla rovescia per l’apertura della 30ª edizione dell’Arabian Travel Market che si terrà al World Dubai Center dal 1° al 4 maggio, prima uscita ufficiale per la discussa Venere-influencer, testimonial della nuova campagna promozionale dell’Enit. E dunque, in uno stand di oltre 500 metri quadrati, verrà promossa l’eccellenza dell’italianità, sperimentando per la prima volta la nuova comunicazione che prevede anche l’uso del nuovo logo Italia.it con la bandiera italiana a forma di finestra spalancata sul mondo.

Durante la fiera emiratina, appuntamento attesissimo nel settore, saranno accesi i riflettori su temi cruciali per il futuro dell’industria turistica. Focus 2023 naturalmente sulla tecnologia, ma anche sulla sostenibilità, sotto il cappello Working Towards Net Zero: a Dubai verranno approfondite le tendenze più innovative dei viaggi sostenibili e le strategie per la crescita all’interno di specifici settori verticali chiave.

Guardando all’agenda dei convegni, il 1° maggio al Globale Stage si discuterà del seguente tema: “In che modo l’industria dei viaggi deve affrontare la crisi climatica?” A questo forum prenderanno parte numerosi leader mondiali e verranno illustrate soluzioni alle minacce poste dai cambiamenti climatici.

Mentre al Travel Tech Stage andrà in scena il dibattito su “Tecnologia, fattore abilitante del viaggio sostenibile” con la partecipazione di esponenti di società di spicco come Travelport, Amadeus e Booking. A seguire un ulteriore forum sulla sostenibilità del viaggio, organizzato dall’autorevole Gbta – Global Business Travel Association.

Altro convegno di sicuro interesse, sempre il primo giorno di fiera: “Ospitalità e Big data”; mentre sul Global Stage andrà in scena anche il convegno “Sostenibilità del viaggio, chi paga?”. Seguirà poi un incontro sul tema “Migliorare l’esperienza del cliente attraverso l’Intelligenza Artificiale“, che vedrà alla ribalta un big player come Sabre.

Martedì 2 maggio sarà la volta del Wttc che presenterà la sua roadmap per la sostenibilità turistica. Nel pomeriggio, è previsto invece un forum di Amadeus sulle “Quattro nuove tribù di viaggiatori e come intercettarle”; seguirà sul Global Stage un altro incontro di sicuro interesse sul tema “Il ritorno della Cina sulla scena turistica, impatti micro e macro”.

Il terzo giorno dell’Atm vedrà in scena, poi, l’atteso forum su “Futuro dei viaggi e del turismo nel metaverso”, mentre Sabre sarà l’azienda protagonista dell’incontro dedicato alle principali tendenze che incideranno sui viaggi del 2023. Di sicuro appeal anche il forum sulle criptovalute e il loro uso nel commercio dei viaggi.

Infine l’ultimo giorno, il 4 maggio, si terrà il dibattito “Demistificare l’Ndc per le agenzie di viaggi: opportunità e sfide” e un incontro sull’universo dei comportamenti dei viaggiatori con l’intervento del destination marketing director di Skyscanner.