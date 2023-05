Atm Dubai chiude l’edizione 2023 con oltre 40mila partecipanti

Trentesima edizione da record per l’Arabian Travel Market di Dubai che ha registrato oltre 40mila partecipanti, di cui 30mila visitatori, pari ad un incremento del 5% rispetto ai numeri del 2019, ultimo anno pre-pandemìa. Nel dettaglio al Dubai World Trade Center sono stati ospitati circa 2.100 espositori provenienti da circa 150 Paesi del mondo.

In linea con il tema centrale di questa edizione, i vari partecipanti hanno avuto modo di esplorare le tendenze e le innovazioni che stanno guidando la sostenibilità nel settore dei viaggi. Per Danielle Curtis, exhibition director ME, Arabian Travel Market: «Il fatto di aver assistito a un record di presenze ad Atm 2023 è estremamente incoraggiante e rappresenta una esplicita indicazione che l’industria dei viaggi del Medio Oriente è di nuovo in ottima salute«.

Per celebrare i tre decenni di Atm, sono stati consegnati significativi premi: a Hilton è andato il Sustainable Stand Award; selezionato da una giuria indipendente, il marchio dell’ospitalità è stato scelto per la sua decisione di utilizzare un fornitore locale nella creazione del suo stand e per il suo impegno a riutilizzare il più possibile i materiali dell’allestimento anche nei prossimi tre anni.

Mentre il prestigioso Pearl Award è stato assegnato a Colm McLoughlin, executive vice chairman e ceo di Dubai Duty Free, per il suo eccezionale contributo al settore dei viaggi e del turismo negli Emirati Arabi Uniti. McLoughlin ha iniziato la sua carriera al Dubai Duty Free nel 1983 e da allora ha contribuito a trasformare l’organizzazione in un’azienda che oggi vale 2 miliardi di dollari.