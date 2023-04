Avios-only, British lancia i voli che si prenotano solo con i punti

La compagnia aerea British Airways ha lanciato dei voli “speciali” che sono acquistabili solo attraverso la conversione di punti Avios, ovvero quelli del programma fedeltà del vettore inglese.

Questi voli speciali prevedono la prenotaione dei posti a sedere solo per i clienti che hanno un status Executive Club che permette di ricevere dei biglietti premio con i punti accumulati durante i loro viaggi. I posti non sono acquistabili, quindi, con i punti di programmi loyalty partner di British.

Per quest’anno l’offerta è disponibile sul volo Londra Gatwick-Sharm El Sheikh (in partenza il prossimo 3 novembre) mentre per il 2024 saranno a disposizione vari voli a febbraio e marzo da Londra Heathrow per Ginevra.

L’annuncio di British, però, prevede l’aggiunta di altri voli nel corso di quest’anno che saranno disponibili sempre e solo per i possessori di punti del programma Avios.

L’avvio di BA Euroflyer

La rotta per Sharm El Sheikh è una new entry di BA Euroflyer – la costola leisure di British Airways – è sarà operata tre volte a settimana per tutta la stagione invernale. I voli possono essere acquistati con un mix di spesa in sterline più i punti e prevedono comunque il pagamento delle tasse sui biglietti.

I voli andata e ritorno per Sharm sono disponibili a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona in Economy (Euro Traveller) . Le tariffe Club Europe (Business) partono invece da 1 sterlina + 48.500 Avios.

Per quanto riguarda la rotta su Ginevra, invece, i voli partiranno da 1 sterlina + 18.500 Avios a persona in Euro Traveller; oppure 1 sterlina + 30.000 Avios in Club Europe.

«Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare e offrire valore ai nostri clienti , quindi siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i membri Avios. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli disponibili nel corso del 2024», ha dichiarato Ian Romanis, head of retail & Crm di British.

Il ceo di BA Euroflyer, Tom Stoddart, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di lanciare il primo volo “Avios-only” di British Airways. BA Euroflyer è l’unico vettore a corto raggio con sede a Gatwick che offre un programma di fidelizzazione».