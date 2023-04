Avis è official car rental di Disneyland Paris per 5 anni

Da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis è official car rental company di Disneyland Paris. L’azienda metterà a disposizione degli ospiti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, in nome dell’obiettivo condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l’ambiente e sviluppo sostenibile.

Per gli ospiti del parco divertimenti, Avis offre una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell’auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.

Grazie alla partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis.

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell’esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. L’attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia.

«Siamo molto orgogliosi di collaborare con Disneyland Paris e poter offrire le nostre soluzioni di trasporto flessibili ed eco-friendly agli ospiti del resort», ha dichiarato Gianluca Testa, managing director Southern Europe, Uk and European Central operations di Avis Budget Group.

«Disneyland Paris è lieta di collaborare con Avis, un’azienda per la quale la qualità, l’innovazione e le aspettative dei clienti sono al centro di ogni decisione – ha aggiunto Laure Albouy, vice president business strategy & integration di Disneyland Paris – Siamo convinti che combinando le infinite possibilità di narrazione di Disneyland Paris con la dedizione di Avis a fare di più e fare meglio, potremo offrire ai nostri ospiti i servizi più magici ed efficienti sin dall’inizio del loro viaggio a Disneyland Paris».