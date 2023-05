Flixbus sbarcherà in India nel 2024

Non si ferma l’espansione all’estero di Flix con i suoi autobus verdi. La società ha annunciato che esporterà il servizio FlixBus anche in India, tra i principali mercati per il trasporto su gomma. Il lancio delle prime linee è previsto per il 2024, ma prima – nella seconda metà di quest’anno – la compagnia arriverà in Cile. Oltreconfine, è già operativa in Europa, Turchia, Nord America e Sud America, l’operatore punta ora a esportare il suo modello di business unico in uno dei maggiori mercati al mondo per i viaggi su gomma. .

«L’India sarà il 42° Paese a entrare nella nostra rete internazionale. Il nostro obiettivo è quello di offrire a chiunque soluzioni di viaggio sostenibili e per tutte le tasche, e in India vi è una domanda significativa in tal senso – sottolinea André Schwämmlein, cofondatore e amministratore delegato di Flix – Confidiamo che il nostro modello di business unico, basato sulla collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio e l’uso sapiente della tecnologia in campo di pianificazione, servizio operativo e pricing. La forte attenzione agli aspetti di sicurezza e all’uniformità degli standard qualitativi ci permetterà di costruire la rete di viaggi in autobus più competitiva della regione. Vogliamo investire in modo sostanziale in questo territorio e creare posti di lavoro a livello locale, e puntiamo alla leadership di mercato».

La società, come sottolinea una nota, punta a crescere, non solo in modo profittevole, ma anche responsabile. Tra gli obiettivi di lungo termine, la piena decarbonizzazione dell’offerta con l’ingresso di autobus full electric e a idrogeno.

Con l’ingresso sul mercato indiano, Flix punta a creare un numero significativo di posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica del Paese, anche a livello di sviluppo turistico. La società ha già iniziato a formare un team locale e ha nominato managing director per il mercato indiano Surya Khurana, forte di un’esperienza pluriennale nel settore della mobilità.

Parallelamente all’espansione globale, FlixBus continua a lavorare per consolidare la propria rete nazionale in Italia, con particolare attenzione alle regioni penalizzate da una carenza nelle infrastrutture. In questo quadro, si inserisce il progetto annunciato da Andrea Incondi, ad di FlixBus Italia, in occasione della tavola rotonda “Meridione: accessibilità e sviluppo di una mobilità collettiva sostenibile“, che si è tenuta a Napoli. Un progetto che punta a potenziare i servizi al Sud, supportando lo sviluppo di aree meno collegate e agevolando le partenze verso l’Europa.