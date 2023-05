Azemar, a Catania la quinta tappa del roadshow Maldive

A Catania la quinta tappa del roadshow organizzato da Azemar, tour operator specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con Sun Siyam Resorts. L’appuntamento si è svolto il 10 maggio al Plaza Hotel.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, Azemar e Sun Siyam Resorts si presentano insieme alle agenzie di viaggi per illustrare le strutture del gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore. Gli agenti presenti hanno apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono i resorts, tra cui le location nei quali si trovano le strutture su isole particolarmente belle e molto verdi, l’ampia varietà di servizi offerti e l’offerta culinaria che si può gustare nei diversi ristoranti che offrono specialità di tutto il mondo.

Molta curiosità ha riscosso l’ultimo nato della catena alberghiera, Siyam World, nell’atollo di Noonu che si distingue per le tante attività sportive che si possono praticare e per offrire alcune attività “mai viste” prima alle Maldive, come Seabreacher, la moto d’acqua semi-sommergibile, la prima e-bike d’acqua e l’ultimo arrivato, Cudajet, simile a uno zaino ma che di fatto è dotato di un sistema di propulsione che consente di nuotare sott’acqua come un pesce e senza fatica.

Alla serata siciliana erano presenti: Patrizia Di Patrizio, responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam, Loris Giusti, key account Azemar, e Massimo Ruggieri, area sales Azemar Sicilia e Calabria.

Di seguito gli agenti di viaggi presenti alla serata:

Alessandro Comis e Nicoletta Polizzi, Destinazione Sogni — Catania

Loredana Salmeri, Venuto Viaggi — Taormina (Me)

Cinzia Maggio, Lachea Tour — Catania

Giusy Conti, Palenque Viaggi — Gravina di Catania (Ct)

Emanuela Platania, Scuto Viaggi — Acireale (Ct)

Tiziana Martino, Tiemme Travel — Catania

Marisa Currao, Currao Viaggi — Catania

Alessandro Di Gloria, Axel Travel — Catania

Pina Motta, Sichelia Viaggi — Belpasso (Ct)

Domenica Maugeri, Frida Viaggi — Misterbianco (Ct)

Santina Ferlito, Dicam Tour — Sant’Agata li Battiati (Ct)

Luisa Tumeo, Diwali Viaggi — Catania

Giusi Pulvirenti, Sciality Viaggi — Riposto (Ct)

Rosanna Schilirò, Travelteka — Catania

Patrizia Grasso, La Timpa Travel — Acireale (Ct)

Adriana Mannarà, Matravel — Catania

Alfredo Mirenda, Signorello Viaggi — Catania

Daniele Calio, Shell Travel — Catania

Domenico Mostaccio, Mete d’Autore — Catania

Andrea Blasi e Marco Maccora, Oby Whan — Catania