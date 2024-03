Bagagli a mano in volo: guida a pesi e misure delle compagnie

Prima di partire per un viaggio, leisure o di lavoro, tutti prestano attenzione al bagaglio a mano. E per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto, Skyscanner ha creato una guida con tutte le informazioni aggiornate riguardo le principali compagnie aeree che volano da e per l’Europa, e nello specifico sull’Italia.

La guida di Skyscanner riguarda ben 26 vettori, tra cui anche Ita Airways che consente di portare con sé in aereo un bagaglio a mano più una borsa piccola: le dimensioni consentite del bagaglio sono 55x35x25 cm; quelle della borsa 45x36x20 cm. Quanto al peso sono 8 i chili massimi accettati.

Chi vola con Aer Lingus, invece, può optare per un bagaglio a mano grande 55x40x24 cm e di una borsa piccola da 25x33x20 cm. Il peso indicato è di 10 kg. Chi sceglie Emirates può portare in aereo un bagaglio a mano da 55x38x22 cm da 7 kg, che diventano 10 in premium economy e 7 +7 kg di ventiquattrore o porta abiti da 45x35x 20 cm in business & first.

E ancora, Skyscanner inserisce nella sua lista Air France, che permette ai viaggiatori di trasportare un bagaglio a mano da 55x35x25 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm. Il vettore francese indica il peso combinato in 12-18 kg, definito in base al biglietto in possesso.

A seguire, troviamo Air Malta (un bagaglio a mano da 44x55x25 cm da 10 kg e una borsa piccola da 40x30x15 cm da 2 kg), Air Moldova (un bagaglio a mano da 50x40x25 cm da 8 kg), British Airways (un bagaglio a mano da 56x45x25 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm con peso combinato di 23 kg), Delta (un bagaglio a mano da 56x35x23 cm e una borsa piccola – nessuna restrizione sul peso a parte alcune eccezioni legate a tratte specifiche), easyJet (un bagaglio a mano da 45x36x20 cm da 15 kg), Etihad (un bagaglio a mano da 56x36x23 cm da 7 kg e una borsa piccola da 23x39x19 cm da 5 kg), Finnair (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm con peso combinato tra gli 8 e i 12 kg in base al biglietto), Iberia (un bagaglio a mano da 56x40x25 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm con un peso tra i 10 e i 14 kg a seconda del ticket), Klm (un bagaglio a mano da 55x35x25 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm con un peso combinato di 12 kg), Lufthansa (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm e una custodia per abiti pieghevole da 57x54x15 cm con un peso di 8 kg), Norwegian (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm e una borsa piccola da 30x20x38 cm con un peso combinato di 10 kg).

E ancora: Qantas (un bagaglio a mano da 50x36x23 cm e una borsa piccola le cui dimensioni non sono specificate con un peso che varia tra i 7 e i 14 kg in base al biglietto), Qatar Airways (un bagaglio a mano da 50x37x25 cm e una borsa piccola su cui non ci sono specifiche di dimensioni con un peso combinato di 7 kg).

Fino a Ryanair (un bagaglio a mano a pagamento da 55x40x20 con un peso di 10 kg al massimo e una borsa piccola gratuita da 40x20x25 cm senza alcuna restrizione a livello di peso), Sas (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm e una borsa piccola da 40x30x15 cm con un peso di 8 kg), Swiss (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm da 8 kg), Tap (un bagaglio a mano da 55x40x20 cm da 10 kg e una borsa piccola da 40x30x15 cm da 2 kg), Transavia (un bagaglio a mano da 55x35x25 cm e una borsa piccola da 40x30x20 cm con un peso combinato di 10 kg), Turkish (un bagaglio a mano da 55x40x23 cm da 8 kg e una borsa piccola da 40x30x15 cm da 4 kg), Volotea (un bagaglio a mano Mega volotea da 55x40x20 cm da 10 kg e una borsa piccola da 40x30x20 cm senza restrizioni di peso), Vueling (un bagaglio a mano da 55x40x20 cm da 10 kg solo per i clienti premium o per chi sceglie una tariffa Optima, Family o TimeFlex e una borsa piccola da 40x20x30 cm) e Wizz Air (un bagaglio a mano da 40x30x20 cm da 10 kg e un trolley a pagamento da 55x40x23 cm sempre da 10 kg.

Riguardo la policy bagaglio a mano di Qantas sono previste diverse opzioni che si consiglia di consultare direttamente sul sito web della compagnia.