Bahamas, il porto crocieristico di Nassau riapre dopo il restyling

Il porto crocieristico di Nassau, capitale delle Bahamas, ha riaperto alle navi da crociera dopo tre anni di lavori di riqualificazione, per un investimento da 300 milioni di dollari che ha permesso di aggiungere presso Prince George Wharf un sesto ormeggio agli esistenti, un nuovo terminal, attrazioni culturali come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento.

«Il nuovo Nassau Cruise Port offre un’esperienza completamente nuova per i crocieristi – dice Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del Turismo, degli investimenti e dell’aviazione – La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno».

Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo, un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione, realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy “Vola” Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano.

«Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019 – afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau – Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme».

Sempre in tema record, all’inizio di quest’anno il Nassau Cruise Port ha accolto 28.554 crocieristi in un giorno, un numero mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas; l’area portuale così rinnovata e migliorata offre opportunità imprenditoriali per i bahamiani oltre a beneficiarne le imprese, i negozi e i ristoranti locali.