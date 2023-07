Bahamas riparte con il volo diretto Neos dall’Italia

È attivo per l’estate, fino al 7 settembre, il volo diretto settimanale di Neos da Milano Malpensa al Freeport International Terminal di Grand Bahama, come avevamo anticipato a febbraio scorso.

Il servizio era stato attivato dalla compagnia nel 2015 e poi sospeso nel 2019 per il passaggio dell’uragano Dorian, con il Covid-19 che aveva poi fatto slittare ulteriormente la ripartenza.

Unico volo non-stop per il Paese dall’Europa, rappresenta per la destinazione una fonte di speranza per una più rapida ripresa dai danni ingenti subiti negli ultimi quattro anni; una battuta d’arresto alla quale il ministero del Turismo delle Bahamas ha risposto con intense missioni promozionali in Europa e negli Stati Uniti.

L’operativo del vettore del Gruppo Alpitour prevede la partenza da Malpensa ogni giovedì alle ore 13.00 con arrivo ai Caraibi alle ore 17.00 dello stesso giorno, per una durata del tragitto di circa 10 ore. Il 3 e il 24 agosto, però, la partenza slitta alle ore 14.00 con arrivo a Grand Bahama alle 18.05. Mentre il 17 agosto si decolla alle ore 16 e si arriva nell’isola principale alle 20.05. Il ritorno è previsto sempre di giovedì, ma in questo caso con scalo a Cancun, in Messico.

Nuvolari Chotoosingh, neonominato direttore generale dell’Ufficio del Turismo di Grand Bahama, ha affermato che il ritorno del volo diretto dall’Italia rappresenta una meravigliosa svolta per Grand Bahama, dichiarandosi ottimista sull’andamento della stagione: «Recentemente abbiamo organizzato un fam tour e ospitato alcuni operatori del settore, tutti rimasti decisamente soddisfatti del prodotto che l’isola può offrire. Il mercato europeo ama le avventure soft di Grand Bahama, per questo siamo certi che il ripristino del volo non possa che portare benefici alla nostra isola, unitamente a un deciso incremento dei flussi turistici internazionali».

Il volo diretto è promosso all’interno dei viaggi realizzati con il brand Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach, risultato della partnership tra Alpitour World, Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas.

Una collaborazione sulla quale il ministero ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto: nel 2019 sono stati ben 13.500 i passeggeri dall’Italia.

Per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione del volo diretto Neos, considerando le prime partenze dallo scorso 22 giugno, il gruppo comunica che si sta registrando un buon andamento delle partenze degli italiani.

In termini di flussi generati sulla destinazione va tenuto anche conto che diverse vendite vengono generate da combinati con gli Stati Uniti, che scelgono Grand Bahama proprio grazie alla presenza di un Bravo sull’isola e all’opportunità di rientro in Italia con volo diretto Neos.