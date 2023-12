Bergamo e Brescia, quasi 12 milioni di visitatori per le Capitali della Cultura

Oltre ogni più rosea aspettativa. I dati stimati a consuntivo per le due Capitali della Cultura 2023, Bergamo e Brescia, tracciano un volume di arrivi vicino agli 11,6 milioni di visitatori, considerando sia il totale di pernottamenti che gli escursionisti provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, da destinazioni intercontinentali come Usa, Cina e India. Per le due città si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori.

Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 – e le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al +41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022.

Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi, con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019. I 5 Info Point, oggetto del rilevamento, sono situati in punti strategici delle città e sono il punto di riferimento per tutti coloro che cercano informazioni di vario genere a partire da quelle sui trasporti all’esperienze che si possono svolgere sul territorio.

I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dunque dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla Gamec-Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il centro teatrale bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019.

E se le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it.

I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi. Le attività programmate durante il corso dell’anno hanno consentito di raggiungere numeri importanti: reach totale di 33.726.235 utenti, impression totale di 159.648.971 utenti, con un engagement complessivo di 4.811.943 fra condivisioni e reazioni ai post, salvataggi, commenti, like, interazioni. La strategia di comunicazione social, inoltre, ha previsto il coinvolgimento di influencer digitali appartenenti ai settori tematici Travel, Couple e Family. I 9 influencer attivati hanno contribuito a portare al 6,6% l’engagement rate della campagna (solitamente un engagement rate medio di questo genere di campagne si attesta fra il 3 e il 5%).

Sul sito Bergamobrescia2023.i t sono stati pubblicati 2.500 eventi e 238 rassegne, gli utenti unici hanno superato i due milioni (2.062.217 al 30 novembre), sono state oltre 7,5 milioni le pagine visualizzate. Sulla piattaforma, inoltre, si sono registrate 820 organizzazioni (che hanno provveduto alla pubblicazione dei propri eventi e rassegne) e oltre 2.000 volontari hanno registrato la propria disponibilità a partecipare agli eventi per gestire i flussi di persone. Di questi 2000 se ne sono attivati circa 1000, regalando alle due città e ai territori circa 31mila ore di volontariato.

La piattaforma web è stata utilizzata con semplicità e profitto da parte di Comuni, enti e associazioni che nel tempo hanno imparato a pubblicare in autonomia eventi, festival e rassegne che hanno efficacemente raggiunto la cittadinanza, presto abituatasi a trovare sulla piattaforma appuntamenti di proprio interesse. La volontà di entrambe le amministrazioni comunali è di non dismettere l’utilizzo del sito internet dedicato al termine di BgBs2023, ma di trasformarlo in una piattaforma su cui continuare a pubblicare gli eventi congiunti delle due città.

BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato. Intorno alla metà di gennaio termineranno gli oltre 360 interventi infrastrutturali sui 75 km del tracciato necessari per armonizzare e mettere in sicurezza il percorso, per un costo complessivo di circa 6 milioni di euro. Dopo i lavori, sarà necessario posare la cartellonistica turistica e provvedere al ripristino delle aree di cantiere. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di aprile 2024.