Bergamo e Brescia, quasi 5 milioni di turisti nelle Capitali della cultura

È record di arrivi e presenze turistiche per Bergamo-Brescia, il tandem Capitale della cultura di quest’anno: nel primi sei mesi di candidatura, le due città hanno accolto oltre 4,8 milioni di visitatori totali – considerando i pernottamenti e gli escursionisti – provenienti da altre città e regioni italiane, da Paesi europei come Spagna, Germania, Francia, Uk, Svizzera e Polonia ma anche da destinazioni intercontinentali come India e Usa.

Quello delle due “capitali” è un aumento del +48.8% rispetto allo stesso semestre del 2022. Le rilevazioni disponibili ad oggi evidenziano inoltre un aumento dei pernottamenti nelle città pari al +50% rispetto al medesimo semestre dello scorso anno.

Un aumento di attrattività, questo, confermato anche dal monitoraggio degli Info Point di Bergamo e Brescia: nel primo semestre si sono registrati circa 82mila accessi per un +48,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. I cinque info point oggetto del rilevamento sono situati in punti strategici delle città e sono il punto di riferimento per tutti coloro che cercano informazioni di vario genere a partire da quelle sui trasporti e alle esperienze che si possono svolgere sul territorio.

All’origine del successo di Bergamo Brescia 2023 la capacità e la forte volontà delle due amministrazioni locali di favorire un processo di attivazione, progettazione e coinvolgimento della cittadinanza. Nei primi sei mesi del 2023 sono oltre 1.100 gli eventi realizzati, pari a una media di sei eventi al giorno. L’accoglienza dei visitatori nelle città e la promozione delle manifestazioni è stata possibile grazie anche al contributo di un migliaio di volontari che hanno offerto il loro tempo stimato in tre giorni a testa, per un totale di qualcosa come 23mila ore di attività nei primi sei mesi.

Nel primo semestre 2023 l’attrattività dei grandi centri culturali delle due città è cresciuta del 74% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono infatti più di 470mila i visitatori che hanno visitato l’Accademia Carrara, la Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, il Museo delle storie e il Museo di scienze Caffi a Bergamo e Museo Santa Giulia e il Parco archeologico, la Pinacoteca Tosio Martinengo, l’area del castello e il Museo di Scienze Naturali per quanto riguarda Brescia.

La proposta dei teatri di Bergamo e Brescia, già ordinariamente con occupazioni vicine al sold out, ha visto un incremento degli spettacoli che hanno arricchito la programmazione, con una risposta di pubblico positiva: sono stati più di 151mila – rispetto ai 119mila del 2019 – gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli messi in scena dalla Fondazione Teatro Donizetti, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande.

Tra i vari appuntamenti in programma, a settembre i più giovani e le famiglie saranno protagoniste dell’iniziativa diffusa “Che spettacolo il Festival”.