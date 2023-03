BizAway apre a Dubai la sua prima sede extra Ue

BizAway inaugura la sua prima sede extra-europea a Dubai, grazie alla partnership con Seed Group, compagnia dell’ufficio privato dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum.

Si tratta di una collaborazione parte della strategia di BizAway di espansione a livello internazionale. Dubai è infatti la sesta sede della scaleup già presente in Italia a Spilimbergo e Milano, in Spagna a Barcellona e Vigo e in Albania a Scutari. BizAway è inoltre già supportata da investitori di livello mondiale, come Exor Seeds (unità di venture capital di Exor Holdings), il fondo MundiVentures e Gellify.

«Siamo molto onorati di questa nuova partnership con Seed Group e puntiamo a costruire una solida relazione vicendevolmente proficua per i prossimi anni – commenta Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Con questa partnership puntiamo a far esplodere il pieno potenziale del business travel nel Medio Oriente, grazie alle nostre soluzioni digitali all’avanguardia che permetteranno al tessuto imprenditoriale della regione di ottimizzare i suoi processi per i viaggi di lavoro».

Seed Group rappresenta una vera e propria istituzione nei settori della tecnologia, dell’ospitalità e delle telecomunicazioni nel Medio Oriente. Negli ultimi vent’anni ha stretto collaborazioni strategiche di successo con importanti aziende globali che rappresentano diverse regioni per accelerare l’ingresso e la presenza sostenibile sul mercato nei Paesi del Golfo. BizAway, grazie alla partnership con Seed Mema, punta a espandere la fornitura dei propri servizi per i viaggi di lavoro nella regione del Gulf Cooperation Council, che include Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman e Qatar.

«Si tratta di un’apertura importante, in quanto ambiamo a diventare il punto di riferimento per il business travel in un mercato che ad oggi vale oltre 32 miliardi di dollari», prosegue Luca Carlucci.

«I viaggi d’affari sono frequenti negli Emirati Arabi Uniti e nella regione, dato che qui hanno sede numerose organizzazioni globali e grandi corporazioni che viaggiano internazionalmente. In questo contesto, abbiamo potuto apprezzare come l’esperienza di BizAway allevierà molti problemi legati ai viaggi d’affari nella nostra regione – conclude Hisham Al Gurg, ceo of Seed Group and the private office of sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum – Le soluzioni di BizAway sono progettate per supportare perfettamente le aziende locali e l’obiettivo di digitalizzazione degli Emirati».