Black Friday dei voli, Jetcost: -15% sui prezzi dei biglietti

Un nuovo Black Friday sta per arrivare venerdì 29 novembre con le ormai note riduzioni di prezzo su tutto ciò che si può acquistare, compresi i viaggi, che sono tra i più ricercati da chi naviga in Rete in cerca di occasioni in vista del “venerdì nero”.

Guardando in particolare agli sconti sui biglietti aerei, una ricerca di Jetcost ha evidenziando che i prezzi di tutti i biglietti saranno più bassi del 15% rispetto al prezzo medio dell’anno durante il Black Friday, i voli nazionali saranno più economici del 16,75%, quelli europei del 15,65% e quelli per il resto del mondo del 12,10%.

Tradotto in cifre, se in media durante l’anno un volo nazionale ha un prezzo medio di 325,08 euro, nella settimana del Black Friday questo scenderà a 270,63 euro. Mentre per i voli in Europa, partendo da un prezzo medio di 363,01 euro durante l’anno, si scende a 306,20 euro durante la settimana del Black Friday, con la sola eccezione del mese di febbraio per tutte le rotte quando i prezzi sono ancora più bassi.

A chi sceglie di andare lontano, farà comodo sapere che, sempre secondo la ricerca, i voli verso le destinazioni del resto del mondo avranno uno sconto medio del 12,10%, il prezzo medio durante l’anno di 1.049,17 nella settimana del Black Friday scenderà a 922,22 euro.

Dove vuole andare il viaggiatore del Black Friday secondo Jetcost? Se guardiamo ai voli nazionali, le mete più ricercate sono Milano, Napoli, Roma, e poi due città siciliane, Catania e Palermo; solo al settimo posto Venezia e 15ª Firenze; tra le mete europee dominano le tre classiche: Parigi, Londra, Barcellona, seguite da Amsterdam e Praga. Ventesimo posto per Malta, e fuori dall’Europa la prima meta desiderata è Sharm el–Sheikh non poi così lontana. Seguono New York, Marrakech, Dubai, solo ottavo posto per Tokyo e decimo per Buenos Aires.