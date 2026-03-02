Bluserena affida il digital a Di Persio e le hr a Rocchetti

02 Marzo 13:44 2026

Due nomine di vertice al femminile per Bluserena, per rafforzare la propria struttura manageriale con una visione aziendale orientata all’innovazione, alle persone e alla valorizzazione del talento interno. Si tratta di Francesca Di Persio, nominata group director of digital transformation & cybersecurity governance, e di Anna Maria Rocchetti nel ruolo di group director of hr, people & culture.

Francesca Di Persio guiderà la trasformazione digitale di Bluserena, con una visione strategica focalizzata sul rafforzamento della cybersecurity governance, in particolare sull’adozione dell’intelligenza artificiale e sull’integrazione sempre più avanzata della tecnologia nei processi aziendali, consolidando un modello operativo orientato all’innovazione e alla sicurezza.

Un incarico che intende premiare il suo percorso in Bluserena dove ha guidato i team di Project Management, It System & Network e Software Development, contribuendo in modo determinante all’automazione e all’integrazione tra processi e tecnologia, fino ad assumere oggi la guida della trasformazione digitale del Gruppo.

Mentre Anna Maria Rocchetti, negli ultimi anni, ha contribuito in modo determinante a ridefinire il ruolo delle risorse umane, rendendole un pilastro strategico dello sviluppo aziendale. Questo percorso è stato riconosciuto dal conferimento della certificazione Great Place to Work, riconoscimento globale che attesta l’eccellenza dell’ambiente di lavoro e l’elevato livello di soddisfazione dei collaboratori.

«Francesca e Annamaria – ha spiegato Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts – incarnano pienamente il Dna di Bluserena e la nostra idea di leadership: competenza, visione, responsabilità e capacità concreta di generare valore nel tempo. Negli anni hanno dimostrato sul campo solide capacità di guida, stile distintivo, determinazione, un approccio positivo e orientato al lungo periodo, dimostrando l’autorevolezza necessaria per assumere ruoli di maggiore responsabilità. In Bluserena le promozioni sono il risultato del merito, dei risultati e del valore umano delle persone. Sono anche il frutto del percorso di crescita e trasformazione che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, che oggi ci permette di valorizzare con orgoglio talenti interni pronti a guidare la prossima fase di sviluppo del Gruppo».

