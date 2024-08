Hotel, 800 in costruzione in Europa. Più della metà di lusso

Sono quasi 800 gli hotel in costruzione in Europa, per qualcosa come circa 118mila sistemazioni. Di questi, 412 sono previsti nei prossimi 12 mesi fa sapere Lodging Econometrics, la cui analisi è stata riportata dal quotidiano spagnolo Hosteltur e di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine ne ha estratto i dati salienti.

Lodging Econometrics spiega che la maggior parte dei progetti alberghieri in via di sviluppo appartengono a categorie di livello superiore. In totale, si contano 358 strutture e 5.936 camere di lusso. Ben 268 progetti sono, invece, super luxury.

In Europa, il leader di strutture alberghiere in costruzione è il Regno Unito con 306 progetti e 43.515 sistemazioni. Seguono Germania (178 progetti, 26.637 sistemazioni), Francia (120 progetti, 12.831 sistemazioni), Turchia (117 progetti, 17.856 sistemazioni) e Portogallo (114 progetti, 14.247 sistemazioni). Si tratta di cinque Paesi (che al timone vedono Londra, Istanbul e Lisbona con alle spalle Dublino e Düsseldorf) che, insieme, rappresentano il 50% dei progetti alberghieri in via di sviluppo in Europa.

Lodging Econometrics evidenzia che in Europa “c’è stata una crescita significativa nell’apertura di nuovi hotel nel secondo trimestre”, per un totale di 81 alberghi e 10.569 camere, il 72% in più rispetto al primo trimestre del 2024. Secondo LE, dato il volume delle strutture in costruzione (nel secondo trimestre di quest’anno si è raggiunto il massimo storico in termini di conversioni e rinnovamenti con il coinvolgimento di 825 strutture), si prevede che nel 2025 apriranno circa 368 stabilimenti (52.760 sistemazioni) e nel 2026 circa 427 nuovi hotel (59.606 sistemazioni).