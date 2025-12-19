Bluserena, scommessa vinta: “440mila room night”

Bluserena Hotels & Resorts chiude il 2025 con il terzo anno consecutivo di crescita record, confermando un percorso di sviluppo che sta rafforzando il posizionamento del gruppo ai vertici dell’ospitalità leisure italiana. Con più di 1.800 giorni di apertura e oltre 440.000 room night vendute, il 2025 testimonia una domanda in continuo incremento e una capacità operativa che ha raggiunto i livelli più alti di sempre.

Nel corso dell’anno, Bluserena ha superato 1.200.000 presenze, un traguardo che testimonia la solidità del modello e la capacità del brand di intercettare una domanda in costante crescita. A rafforzare questo risultato contribuisce anche la forte crescita sui mercati esteri, con un incremento del 90%, anno su anno, dal 2023, segnale di un bacino di riferimento sempre più ampio e di un riconoscimento crescente per l’esperienza di ospitalità proposta da Bluserena.

La stagione conferma anche l’eccellente solidità economica del Gruppo, con un utile operativo lordo costantemente in aumento dal 2022, anno su anno, risultato che evidenzia l’efficacia delle strategie di gestione e l’ottimizzazione dei processi avviata negli ultimi anni.

«Siamo profondamente orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione, perché raccontano un percorso solido e il consenso sempre più ampio da parte degli ospiti. Ed è proprio questa fiducia che ci ha spinto a compiere un passo strategico così importante come l’introduzione di tre nuove formule di soggiorno – soft-inclusive, all-inclusive e ultra-inclusive – che rappresentano la nostra volontà di evolvere, continuando ad ascoltare le persone e anticipare i loro bisogni. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali, ma con un’identità profondamente italiana», ha dichiarato Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluserena Hotels & Resorts