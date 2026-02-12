Club Med San Sicario, al via i lavori. Aprirà a fine 2028

Un nuovo Club Med sta per nascere sulle montagne italiane, mete trend dell’ultimo periodo, precisamente a San Sicario, Val di Susa, in Piemonte, all’interno del comprensorio sciistico della Via Lattea, uno dei più grandi d’Europa.

L’avvio dei lavori è previsto per aprile 2026, con apertura del resort programmata per dicembre 2028.

Il francese pioniere delle vacanze Premium All Inclusive in partnership con Ream Sgr spa, tramite del Fondo immobiliare Itera, ha dato ufficialmente avvio al progetto – che avevamo anticipato qui – con un investimento di 135 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo Club Med San Sicario, una struttura family a vocazione bi-stagionale pronta ad accogliere famiglie italiane e internazionali con lo stile distintivo Club Med.

La struttura comprenderà 401 camere e oltre 1.000 posti letto, uno spazio Exclusive Collection, per la fascia più alta dell’offerta, due ristoranti, una reception con aree lounge, una Spa, un’area balneoterapia con piscine indoor e outdoor, spazi dedicati ai Kids Club e una ski room.

Il progetto è stato concepito secondo elevati standard di performance ambientale, in linea con gli impegni di responsabilità sociale di Club Med e con criteri di edilizia sostenibile ed è inserito nel programma “Happy to Care”, che guida l’approccio del Gruppo a uno sviluppo turistico responsabile, attento all’ambiente e alle comunità locali e al benessere dei propri dipendenti.

MONTAGNA E ITALIA SEGMENTI STRATEGICI

L’apertura del nuovo resort a San Sicario è parte di un piano che punta ad aumentare la presenza del Club Med in montagna dove il Gruppo attualmente firma 24 resort in 6 Paesi, che accolgono ospiti provenienti da oltre 40 nazionalità.

L’Italia rappresenta un mercato storico e strategico per Club Med: la presenza del Gruppo nel Paese ha avuto inizio nel 1951 con l’apertura di Club Med Baratti. Negli ultimi anni, l’operatore francese ha rafforzato la pipeline di sviluppo in Italia, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza sia nelle destinazioni mare sia in quelle di montagna. Con due Resort attualmente operativi nel Paese, a Pragelato Sestriere e Cefalù, San Sicario rappresenta un’apertura chiave per sostenere la crescita di Club Med sul territorio italiano.

Il progetto avrà un impatto positivo sull’economia del comprensorio della Via Lattea, favorendo l’occupazione e il coinvolgimento della filiera locale, oltre a un contributo significativo all’indotto legato alla vendita degli skipass e al sostegno degli investimenti per la modernizzazione degli impianti sciistici, confermati dagli stakeholder locali. Una quota rilevante delle attività di costruzione sarà affidata a imprese italiane.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Club Med