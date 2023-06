Bonus estate, Lalli (Federturismo): «Bene, ora rivedere cuneo fiscale»

Federturismo plaude all’approvazione del decreto lavoro: un atto legislativo di rilevanza fondamentale per i dipendenti del settore turistico e termale. «Dopo settimane di dibattito intenso – sottolinea la presidente Marina Lalli – siamo lieti di vedere la sensibilità e la determinazione dimostrate dai ministri Santanchè e Giorgetti. Una collaborazione decisiva per ottenere l’approvazione della 10ma Commissione del Senato sulla proposta presentata dal presidente di Federterme, Massimo Caputi, e fortemente sostenuta da Federturismo Confindustria».

Il decreto lavoro introduce, per la stagione corrente, un’indennità integrativa per le ore di lavoro straordinario, notturno e festivo per i lavoratori del settore turistico e termale. «È un importante primo passo nella revisione del cuneo fiscale che attualmente penalizza il nostro settore – nota Lalli – è un forte segnale del governo sulla necessità di sostenere uno dei settori chiave dell’economia italiana».

Forte apprezzamento anche dal presidente di Federterme Massimo Caputi per l’integrazione salariale introdotta nel turismo e nelle terme: «Riteniamo che questa misura – da considerare un primo passo nella revisione del cuneo fiscale che penalizza il settore – possa incentivare soprattutto i più giovani ad avvicinarsi al lavoro in un ambito stimolante come quello termale e del turismo e dare la giusta spinta per aiutare a risolvere la grave carenza di addetti nel settore in tutti i livelli professionale. Il governo, con questo primo provvedimento, ha dato un fortissimo segnale di comprensione verso la necessità di sostenere uno dei pilastri dell’economia del Paese».